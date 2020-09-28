自由廣場》他們病態的心理防衛機制···

◎ 陳喬琪

最近在診間，有時候會有人帶著焦慮的表情問說，中國會來打台灣嗎？假如中國來打台灣，美國會來幫台灣嗎？對於許多情緒低落的人，自從二月受到武漢肺炎疫情的驚嚇與折磨，到最近中國軍機繞台的威脅，在媒體的推波助瀾之下，更顯得忐忑不安。我請他們放心，台灣的國防非常堅強，中國不敢隨便發動戰爭，平常心維持工作與正常生活。

雖然如此，我們也看到某黨的某位卸任總統在媒體上信口開河，消滅自己的志氣，導致中國的媒體附和的說，該黨要派人來「求和」，實在有夠丟臉。

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這位姓馬的前總統在任時，用「九二共識」矇騙台灣人，製造和平的假象。幸好，台灣現任蔡總統展現了其意志力，讓中國姓習的獨裁者露出馬腳說，「九二共識」是「一國兩制」的代名詞，舉世譁然，讓這位姓馬的卸任總統顏面盡失，但是他好像一點都不在乎。

台灣有一群人沒有敵我意識，他們認為他們的祖國是中國，他們幻想中國有一天也會像台灣一樣民主與自由，他們期待有一天可以回到中國。他們將中國企圖「霸權、霸凌、霸道甚至血洗」台灣的舉動，用病態的心理防衛機制─否認(denial)，完全隔離起來，讓自己暴露在一種危險的處境，甚至影響到其他人而不自知，也就是說，對於自己的問題完全缺乏洞察的能力(insight)。

台灣是已開發國家，不論是國民平均生產毛額、國民平均餘命、醫藥衛生品質、國家基礎建設等各種指標，都名列世界前段班。受到海島的因素影響、季節變化與天然災害帶來的容納性與忍受性，造就台灣人的生命力旺盛（史明，台灣人四百年史，蓬島文化，1980）。這樣的國家與人民，誰敢輕視！

（作者為精神科主治醫師兼教授）

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