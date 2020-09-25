自由廣場》國民黨應二次清黨

◎ 莊勝榮

中共正上演軍機繞台九月，美國總統川普嚴重警告，不會讓中共再侵台繞南海。不管他是基於選舉考量，還是真正要護台保南海，至少，感覺上，還像個盟邦朋友的承諾，情感上較舒服。無論如何，還是老話一句，自助而後人助。「偎人人倒，偎豬稠死豬母」。國軍自我防衛，超前部署，仍是防戰止戰的第一課。

正當國軍忙著攔截共軍侵台擾台之際，卻有曾經當過三軍統帥的人，說一些讓盟國生氣、國人痛罵的風涼話。這傢伙曾在八月講，首戰即終戰，為匪宣傳意味十足。九月二十二日又扯，美國航母老化，台海發生戰爭，美國援助機會不大。台灣一旦政策錯誤，「千萬人頭落地」云云。

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再看看他們這個黨的立委說，共軍還沒有侵入領空，不必挑釁。也有這個黨的首長說，不必互相挑釁。再看這個黨比較有腦筋的人說，海峽有中線，中共應停止不友善的軍事行動，避免讓台灣民眾不安。

中共擾台侵台，已經是世界公敵，就像歹徒一步一步要性侵女生，首先身體靠近，然後接觸摸手，然後上下其手，這個女生難道不能抗拒，不能防衛，不能報警嗎？中共一步一步侵門踏戶，快到國家門口了，台灣不能自我防衛，不能行使正當防衛嗎？

空軍弟兄正忙著保台衛台，這些無用政客扯東扯西，無法幫忙，專門扯後腿，幫中共說話，還傷了盟國的心。有這樣骯髒的政客，還需要敵人嗎？

美國政要想盡各種方案要助台，包括通過相關法案及美軍駐守台灣，這些無三小路用政客，反而胡扯說，美台關係好導致共軍擾亂台灣。請問，一九九六年共軍打飛彈，那時美台關係好嗎？聽在台灣人耳朵裡，會說愛台灣有那麼困難嗎？

有歷史知識的人，也許會講，現在中共滲透到國民黨，滲透到台灣，就像一九二七、二八年蔣介石要清理窩藏在國民黨內的共產黨員，發動的「清黨」，現在，國民黨應該要再清黨一次，清掉這些傷透台灣人心的國民黨員，國民黨才有機會在台灣存活下來。

（作者為律師，台北市民）

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