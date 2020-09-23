社論》民主既是資產更是責任

李前總統登輝先生追思告別禮拜，小英推崇這位民主先生「在風起雲湧的民主化浪潮中，成就了台灣的寧靜革命」，「造就了我們今天所生活的台灣」。相對於香港，台灣已成國際社會眼中的民主典範，我們擁有選擇自由，而且越來越懂得善用自由。執政者縱使有統獨左右傾向，不能以任何理由剝奪此一自由，任何偉大的理想都要交由人民公決。民主先生李登輝，以身作則奠定此一傳統，二十年來包括獨的陳水扁、統的馬英九、維持現狀的小英，每隔四年都要由人民重新任命，中間還有類似期中選舉的信任投票，民主儼然是頭家的金鐘罩。

不過，民主基本上是一種程序正義，保障了共同體所有成員的意志，免於受到超越社會、國家之上的獨裁組織所箝制。確保意志自主，共同體成員才能形成一致認為合理的契約。這種行為模式，貫穿於民主國家的社會行動。以台灣而言，如果連這種基本標準都達不到，那就不必談進一步的對話了，一如所謂的兩岸統一論，只准許一中原則、九二共識、共促統一的前提，台灣頭家的自由意志在所不問。值得注意的是，民主有時未必保障自由，二○○八、二○一二的民選政府，一步步將台灣推向專制統一，頭家差一點喪失未來選擇權，令人怵目驚心。

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民主，讓台灣走上一條跟中國不一樣的道路。與此同時，民主終究是價值中立的，它並沒有特定的價值取向，頭家的想法可能如流水。雖然民主這種程序正義，可以用在不同的價值取向，但絕不可「反民主」。有的要追求「台灣正常國家，兩岸一邊一國」，有的要「謀求炎黃世胄的和平與發展」（連戰）。兩端之間的光譜方案，只要符合主權在民的原則，獲得多數頭家的支持，結果都具有合法性。價值中立，已經擁有民主的台灣，未來仍有變數，癥結便在這裡。所以，台灣的民主實踐，必須要提防來自對岸的價值乘虛而入。

不過，其中有個盲點，經常遭到忽視，那就是，台灣有人選擇連結中國，卻罔顧中國連起碼的民主都沒有，他們在台灣的民主之下選擇的價值，其實是對岸專制政權的話語，缺乏十四億人基於自主意志的背書。所謂的「台美關係與兩岸關係不必然是零和關係」（江啟臣），就存在著這樣的盲點。台美之間，發乎民主的價值結盟，其契約精神絕非抹煞個人意志的中華帝國夢所可比擬。台美之間，乃是特殊的國與國關係，而北京規定兩岸是中央與地方的隸屬關係。維持獨立現狀，淪為香港第二，兩者談何「健康平衡」？

馬英九曾言，台獨是台灣人民的選項之一，但國民黨主張維持現狀、再談統一。言下之意，台獨絕非國民黨的選項。據他主張，終極統一才是國民黨的選項，所以，該黨不能游離同屬一中的九二共識。台灣人民，在民主之下，可以選擇台獨。國民黨員卻被剝奪自由意志，只能選擇黨國權貴規定的終極統一。一個台灣，存有自主與非自主的兩種人民，國民黨員難道是民主社會的次等公民？只有「享受」新疆再教育營、西藏佛教中國化、蒙古漢語教學、香港國安法的份？充當中華民族偉大復興道具的份？此所以，國共企圖將統一價值植入台灣之際，美國為主的民主國家以普世價值力挺台灣，別具意義。

一九八八以前，「黨外」為爭取民主前仆後繼，李登輝繼任蔣經國以後，國民兩黨合作民主改革，發展至今蔚為江河。四位直選總統，三次政黨輪替，民主已成生活關鍵詞，唯對岸專制併台企圖，妨礙台灣走向正常國家，甚乃，來之不易的民主，經常淪為顛覆台灣的溫床。促統政客、共諜軍官，打著民主反民主。由是，民主前輩們把民主留給台灣之後，台灣人民世世代代如何賦予內容，建立一個融入普世價值的現代公民國家，有待所有共同體成員努力奮進。

過去，台灣長期欠缺民主，人民的生活方式與生存目標，皆由外來政權宰制，「中國人自己和平解決台灣問題」，「上海公報」便是一例。現在，台灣人民終於成為主人，擁有民主，可以自己決定前途。但，民主，也同時帶給我們不可逃避的責任，必須在武力脅迫、經濟利誘之下，賦予民主的價值內涵。這是台灣人民總體性的自我揚升，也就是李登輝所言：「我是不是我的我。」民主與責任，是並存的，絕對不可脫離一個外來政權，又將選擇交給另一個外來政權，重蹈歷史宿命。就此而言，民主前輩們留下的既是無價資產，更是二三○○萬人的責任承擔。

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