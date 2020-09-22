自由廣場》廢健保停復保制 不必打翻一船人

◎ 魏思源

報載長期旅居海外國人或外派等人士出國停保、回國只要辦復保就能就醫的行為，被外界廣泛討論。衛福部近日宣布，近期針對健保欠費的僑民或外派人員，鎖卡限制就醫。且若立院有共識，最快明年將廢止實施廿三年的停復保制度，估計將影響約十六萬人。

就筆者聽聞，旅外者的反應沒有反對，沒有人認為不該提高保費，沒有不痛恨有心人鑽漏洞。至於可以停保一事，確實是應該改的，就算有人有意見恐怕也站不住腳。但筆者提醒政府，不應把旅外人士貼標籤，一竿子打翻所有旅外國人，把他們看成是鑽法律漏洞的人。

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以二○一八年資料而言，當年共十七．四萬人停保，短期停保後復保又再次停保者共八．八萬人，這些頻繁停復保者繳保費共四．三億元，期間使用健保就醫點數四億元，換言之，雖多數民眾認為，海外者長期未繳保費，卻回台使用健保資源不公平，但事實上，以現行健保制度頻停復保者繳納保費，仍多於使用健保額度。雖然像藝人黃安平常大呼中國好棒棒，但心臟手術不敢在中國開，而選擇飛回台灣，而長住中國的藝人劉樂妍，也返台開刀爽用健保，把健保卡當成黑卡，但這等回台看病看到飽的人，畢竟還是少數。

為確保公平性，政府未來考慮將海外工作者的收入也納入保費計算，筆者贊同。不過若要將海外收入納入健保費率計算標準，加徵對象也不應只有旅居國外的民眾，因為台灣不少民眾也有海外所得，基於健保落實量能負擔精神，都應納入補充保費徵收對象。

（作者從事資訊業）

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