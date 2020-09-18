自由廣場》三個儘快 反制解放軍運8反潛威脅

◎ 呂禮詩

國防部一改過去以新聞稿公布解放軍動態的方式，前日仿效日本防衛省監偵周邊海空域的模式，在國防部官網新增「即時軍事動態」，以文字、照片說明國軍的應處作為。國防部主動揭露解放軍的活動狀況，表現國軍有能力維護區域安全和印太地區的自由開放，並曝露了解放軍對我進行諸般情報蒐集與限縮國軍水下兵力演訓的企圖。

此次所公布的運八反潛機活動位置，約略在反潛第六區以西不到65浬處的台西南盆地向南海海盆陷落的澎湖峽谷與台灣淺灘南峽谷間的上方空域；從地緣分析，此一海域為南海經由台灣灘南側進入台灣海峽的重要航道，而其海底地貌的複雜變化、海床沉積的不同類型，無論是水文環境或地理條件皆極為適合國軍部署潛艦進行游獵，拒止解放軍汕頭、廣州及湛江各港水面艦的集結，反制由三亞出海、沿南海海盆而來的潛艦封鎖。

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自九月以來，運八反潛機（Y-8Q/KQ-200，空潛200）多次的進入台灣西南防空識別區（ADIZ），甚至進行夜航；如果輔以五月中旬以色列國際衛星影像公司（ImageSat International, ISI）公開運八反潛機進駐永暑礁的衛星照片，表示其已具有全天候的偵蒐能力。以運八反潛機配備的水面搜蒐雷達、光電偵蒐系統、電子支援措施（ESM）與各式的聲納浮標，研判其已在海峽中線以東的空域，進行「電子情報」（ELINT）、「圖像情報」（IMINT），與「測量與信號情報」（MASINT）的蒐集。

針對解放軍偵蒐及反潛能力提升的新情勢，正在籌建中的「自製防禦性潛艦」（IDS）必須儘快謀求「絕氣推進系統」（AIP）的國內自製或軍售獲得的解決方案；否則必須浮航充電的國造潛艦，將受制於解放軍運八、艦載或下一代反潛機的空中反潛制壓，其作戰範圍將大幅度的限縮，無法有效的形成「不對稱戰力」。

另一個亟待解決的是256潛艦戰隊的訓練、後勤及維修的問題。目前海軍僅有左營港水星碼頭具有足夠的能量，得以提供潛艦進行長期的部署；未來8艘的國造潛艦陸續服役，現有的訓練及岸勤設施將不敷使用；另面對解放軍反潛機不斷壓縮潛艦於西南海域的訓練及部署，在花東海岸興建潛艦基地的「安東計畫」，不但勢在必行，且為當務之急。

解放軍從繞台巡航、踰越海峽中線到頻繁進擾西南防空識別區，實為「切香腸戰術」（Salami tactics）的步步進逼。守護國家安全，靠的不儘是裝備的採購，更須完成相關的配套，形塑有利我、不利於敵的戰場環境，方能嚇阻中國的軍事冒險。

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）

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