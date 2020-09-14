自由廣場》共機抵近壓力因應之道

◎ 張延廷

位於台灣西南空域的「應變區」一向是我戰機在西南海域、海峽中線以東的傳統活動及應變的空域。近來中共戰機不僅經常飛過海峽中線，甚至向東飛得比以往更抵近台灣，而且還是多時段、多機型、多架次、多空層，已不只是例行的飛行活動，而是要對台進行常態化的軍事抵近壓力，因此爾後中共的抵近軍演、火力演習、機艦活動、空中偵察行動都會比以往積極。

由於西南海域是台灣海峽及巴士海峽進入南海的戰略孔道，可箝制中共南部戰區、及部分東部戰區艦船跨越第一島鏈的重要地略價值，已成兵家必爭之地。因此中共近年常以警戒美國在此地活動的軍機為由，或以海空協訓之名，派遣各型戰機伺機進入台灣西南的防空識別區活動，以切香腸的方式逐漸抵近台灣，壓縮防空應變的預警縱深及反應時間，並迫使我戰機從目前偵巡的空域向台灣內縮。

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中共戰機經常性在台海當面活動的意圖是想把台海內海化，順便經營台海戰場，為一場局部有限的戰爭做先期準備。因此不難看出，當共機不斷出沒台灣周邊空域進行抵近飛行，或執行空中攔截訓練、偵照、空中指揮管制、航測、反潛等軍事活動時，亦兼蒐集國軍兵力部署及防禦能力，並測試國軍電子對抗、電子偵察的作戰水準，及蒐集電子與通訊參數，作為改善共軍的情報、監視、偵察能力，以便深入分析對台最佳作戰方式及戰術戰法，為未來在台海發動戰事做積極的情蒐整備。

中共已調整以往對台宣示的政治手腕，改以軍事演習取代口頭批判，所以共機逼近台灣的頻率及距離都會不斷刷新紀錄，當穿越海峽中線的戰機越來越多、滯留時間越來越久、距離越來越抵近時，台灣必須積極應處。於敵機越過海峽中線，甚至近迫到12浬領空時，必須運用在空機、緊急起飛之戰機、甚至以空對空飛彈、地對空飛彈、艦對空飛彈、防空火砲等武器實施攔截、甚至摧毀。

由於海峽中線只是一條虛擬的假想界線，中共雖不承認此隱形線，但以往兩岸的軍機與船艦有盡量不超越中線的默契。但由中共近年戰機多次超越中線，顯示在沒有任何明定的文件，僅靠以往默契是難以維繫的，空防實力及戰術運用的巧妙才是務實之道。

目前國軍在窮於應付中共的空防挑釁當下，必須儘快考量要採複式配置、多重備援，而且備援系統要可以自動接替戰備，不影響作戰指管任務的執行，而不是單靠人力去應變，消耗大量人力、減損戰力。另外要靈活考量善用「戰機先占」原則，我軍應詳細深入研析及掌握共機意圖，採取先期部署佔據中線以東有利空城，讓共機飛不下去，才是上上之策。

孫子兵法云：「古之所謂善戰者，勝於易勝者也」、「善守者，敵不知其所攻」，都強調用兵主動及積極佈勢的重要。在當前中共對台軍事上極欲得寸進尺、軟土深掘的強大威脅下，國軍必須在後勤補保作為及敵情蒐集分析上，迅速、積極採取超前作為，增加後勤縱深、強化戰備能量，才能發揮最大遏敵戰力。

（作者為前空軍副司令、大學教授、美國華府Stimson Center智庫研究員）

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