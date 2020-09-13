自由廣場》召喚公共圖書館的靈光

◎ 葉乃靜

因為學攝影，重新閱讀了班雅明（Walter Benjamin）的名著《迎向靈光消逝的年代》，對於「靈光」（Aura）兩個字，特別有感。根據班雅明的說法，「靈光」指的是藝術作品的「獨一無二」、「此時此刻」。班雅明認為可以將「靈光」定義為，遙遠之物的獨一顯現。

看完班雅明的大作，在這個複製品充斥的時代，總在思考到底還有什麼地方可以找得到「靈光」！八月二十八日開幕，被喻為「森林裡的玻璃屋」的屏東縣立圖書館，倒有點這樣的味道。圖書館建築和服務的「獨一無二」在於，坐落於屏東千禧公園蔥鬱綠蔭中，大玻璃窗引進陽光和樹影，完美的光影灑落在閱讀者的身上，任何人看到了都可以感受到閱讀的幸福。另一個獨特性是，它有豐富的多元文化館藏，屏東文學區蘊藏閩、客、原、新住民等各種在地文學，還有三十五年歷史的石板屋；在這裡，讀者可以看到多元文化族群的觀點。各樓層的設計滿足不同年齡族群的需求，充分感受到館方對人權的尊重。

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圖書館內木質材料和舒適空間，營造閱讀氛圍，讓人沉靜下來，可以與書籍知識和作者對話，也可以與自己對話，感受「此時此刻」活在當下的自己。屏東縣立圖書館提供的場域空間，不禁讓人想駐留。

圖書館除了館藏，內外空間，更是讀者安置身心的重要場所。記得我擔任世新大學圖書館館長時，有位學生和我分享她的小故事，令我印象深刻。她說，幾乎每天到學校圖書館，有時還會來個三次；她不一定借書，但總會找個地方，靜靜地坐著，想想剛剛老師上課上了些什麼、想想上午發生的事情、想想接下來想做的事…。沉靜後，讓她能量滿滿地再去上下一堂課。這就是圖書館的力量所在，它讓讀者遇見「本真」的自己。

參加完屏東總圖新館開幕離開後，這座獨特的圖書館仍時時浮現在我的腦海，是所謂的「餘韻」，讓人再三回味。據報導，圖書館開館三日，就湧入三．五萬名讀者。我深深地期待，屏東縣立圖書館能繼續以它的靈光，召喚讀者，進入圖書館，享受空間、享受閱讀，和自己連結、對話。也與作者、知識連結和對話，發現世界和自己的美好；離開圖書館之後，能量滿滿地面對未來的世界。

（作者為世新大學資訊傳播學系教授，曾任圖書館館長）

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