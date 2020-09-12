自由廣場》縣市長排名vs房價所得比

◎ 陳兆昕

柯Ｐ在全台二十一縣市首長排名墊底，筆者看來真是一點都不令人意外，因為就算有完善的軟硬體設施，台北市民的幸福感是六都倒數第二。問題在哪？

有四十四％的台北市民認為「高房價」是最需要改善的問題。內政部今年第一季調查台北市房價所得比高達五十七．○六％，也就是概略的說，市民超過一半的所得都拿去付房貸了！就算台北市平均所得高，但扣掉房貸，可支配所得還比一些縣市少，更別提因為高房價帶來的高物價，讓問題更嚴重。而且，台北市民的居住面積也是六都最小，只有桃園的六成。簡單一句話，就是台北市的高房價降低台北市民的生活品質，也降低了柯Ｐ的施政滿意度。反觀桃園，房價所得比僅三十．六一％，難怪台北市每年淨移出幾萬人，桃園每年淨移入人數則是六都之冠，因為高房價把台北市民趕往桃園了。

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柯文哲說房價所得比太高的解決之道是提高所得。這真是標準不食人間煙火的說法！要提高所得談何容易！台灣人薪資有多久沒漲了？要降低市民的房市痛苦指數，政府能做、也可以做的有效唯一辦法只有打房！

高房價讓結婚率下降、出生率也下降，這不就是朝野說的國安問題嗎？住是人的基本需求，土地政策的失敗是歷史上中國改朝換代的主要原因，包括國民黨當年丟掉中國大陸也是，這也是國民黨來台後雷厲推行土地改革的原因。執政的民進黨要引以為鑑！

（作者任職投信業，台北市民）

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