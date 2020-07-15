TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
投書
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 投書

自由廣場》（林保華專欄）中國戰狼向美求和的玄機

2020-07-15 05:30
Facebook Twitter LINE

號稱「戰狼」的中國外交部，其部長王毅七月九日在「中美智庫媒體視頻論壇」致辭，要求中美關係「撥亂反正、重回正軌，真正實現長期健康穩定發展」。他提出三點建議：一、中美雙方不應尋求改造對方，而應共同探索不同制度和文明和平共存之道。二、中國的對美政策沒有變化，我們仍願本著善意和誠意發展中美關係。三、要正確看待中美關係發展的歷史經驗，堅持走對話合作之路。

戰狼為何突然放軟身段變成和平鴿？顯然是美國政策打到了中共要害。貿易戰、科技戰堵住了中國強軍之路，今年三到四月一個月內中國發射衛星有兩次失敗，一次衛星沒有達到預期壽命，五月十一日發射一次又失敗。王毅講話的次日，發射又失敗一次。有報導這是由於美國禁售關鍵晶片，說明科技制裁的威力。

另外，港版國安法頒佈後，美國的金融戰會實施到什麼程度也令中共惶惶不安。三個月前就有中國財政部人員透露他們的薪資不能準時發出。為了應變，官媒鼓吹「瘋牛」欺騙民眾進場買股票，大量國企股票趁機拋出讓散戶接棒，然後美其名「冷卻股市」，而不到一星期就「國賺民虧」。與官方關係密切的富豪馬雲等也趁機拋售自己公司股票套現。

為了反制中國軍機繞台，美國艦機也頻頻在南海出現，甚至逼近廣東、香港沿海。這也不免讓習近平心驚膽跳，唯恐不小心真打起來可完全沒有取勝把握。

七月底還是北戴河工作會議開會時間，黨內反習派系會對中美關係的惡劣向習近平問罪。如果王毅求和而美國不睬，將責任推給美國。而王毅選擇美國智庫媒體放話，也是要利用他們欺騙部分糊塗的美國選民，進一步影響川普選情。

可是王毅的意見，根本還是以前那套陳詞濫調。所謂「正軌」就是中國繼續偷盜美國智慧財產權，繼續維持大量貿易出超。所謂「合作對話」過去幾十年下來，就是為了掩護中國的偷盜行為。過去中國威脅停止軍事對話嚇到美國，但是對話下來，中美的軍事差距日益縮小，減低噪音的潛艇、殲二○的出現，都在合作對話中從美國偷盜來的技術。所謂人權對話，也是中國人權狀況日益惡劣，對話前還沒有新疆集中營呢。

王毅把這些叫做善意，其實只是繼續行騙的惡意伎倆。不顧美國譴責執意推行港版國安法，狼性發言人穩坐釣魚船等等，可知狼性不改，何來文明？

川普團隊深知中共這套伎倆，所以根本沒有理睬。然而川普團隊也須充分利用智庫媒體詳細解釋反共的必要；並須乘勝追擊，不讓中共喘息反擊。先實行對香港中資的部分金融制裁，擴大在台灣的駐軍減少艦機長途奔波，以及繼續追打武肺源頭，都是可以考慮的手段。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.