自由廣場》（林保華專欄）中國戰狼向美求和的玄機

號稱「戰狼」的中國外交部，其部長王毅七月九日在「中美智庫媒體視頻論壇」致辭，要求中美關係「撥亂反正、重回正軌，真正實現長期健康穩定發展」。他提出三點建議：一、中美雙方不應尋求改造對方，而應共同探索不同制度和文明和平共存之道。二、中國的對美政策沒有變化，我們仍願本著善意和誠意發展中美關係。三、要正確看待中美關係發展的歷史經驗，堅持走對話合作之路。

戰狼為何突然放軟身段變成和平鴿？顯然是美國政策打到了中共要害。貿易戰、科技戰堵住了中國強軍之路，今年三到四月一個月內中國發射衛星有兩次失敗，一次衛星沒有達到預期壽命，五月十一日發射一次又失敗。王毅講話的次日，發射又失敗一次。有報導這是由於美國禁售關鍵晶片，說明科技制裁的威力。

另外，港版國安法頒佈後，美國的金融戰會實施到什麼程度也令中共惶惶不安。三個月前就有中國財政部人員透露他們的薪資不能準時發出。為了應變，官媒鼓吹「瘋牛」欺騙民眾進場買股票，大量國企股票趁機拋出讓散戶接棒，然後美其名「冷卻股市」，而不到一星期就「國賺民虧」。與官方關係密切的富豪馬雲等也趁機拋售自己公司股票套現。

為了反制中國軍機繞台，美國艦機也頻頻在南海出現，甚至逼近廣東、香港沿海。這也不免讓習近平心驚膽跳，唯恐不小心真打起來可完全沒有取勝把握。

七月底還是北戴河工作會議開會時間，黨內反習派系會對中美關係的惡劣向習近平問罪。如果王毅求和而美國不睬，將責任推給美國。而王毅選擇美國智庫媒體放話，也是要利用他們欺騙部分糊塗的美國選民，進一步影響川普選情。

可是王毅的意見，根本還是以前那套陳詞濫調。所謂「正軌」就是中國繼續偷盜美國智慧財產權，繼續維持大量貿易出超。所謂「合作對話」過去幾十年下來，就是為了掩護中國的偷盜行為。過去中國威脅停止軍事對話嚇到美國，但是對話下來，中美的軍事差距日益縮小，減低噪音的潛艇、殲二○的出現，都在合作對話中從美國偷盜來的技術。所謂人權對話，也是中國人權狀況日益惡劣，對話前還沒有新疆集中營呢。

王毅把這些叫做善意，其實只是繼續行騙的惡意伎倆。不顧美國譴責執意推行港版國安法，狼性發言人穩坐釣魚船等等，可知狼性不改，何來文明？

川普團隊深知中共這套伎倆，所以根本沒有理睬。然而川普團隊也須充分利用智庫媒體詳細解釋反共的必要；並須乘勝追擊，不讓中共喘息反擊。先實行對香港中資的部分金融制裁，擴大在台灣的駐軍減少艦機長途奔波，以及繼續追打武肺源頭，都是可以考慮的手段。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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