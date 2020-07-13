自由廣場》首都「綠色革命」運動

◎ 林芬郁

近期，由在地居民組成的「雙連捷運公園綠地保留自救會」為爭取保留雙連綠地、在地歷史文化與豐富的生態環境挺身而戰；還有「幸町老樹保護行動」為忠孝東路上無辜被移植的路樹發聲；另有居民與專家學者組成的「富錦綠地草什麼」也拒絕北市府在富錦街底的草原上添加人工物，擬透過工作坊找出都市綠地規劃新模式等，同時也有多位關心此事的臺北市民也共同參與了這一連串「綠色革命」的公民運動。

都市公園素有「都市之肺」的美譽，除休憩功能外，植物有淨化空氣汙染、調節溫濕度機能與降低噪音效果，可說是市民的空氣過濾器。以倫敦為例，1968年的煤煙濃度較12年前立空氣清淨法時降低三分之一，可見樹木有顯著的空氣濾清功效。再者，綠色植物有助於精神安定，嗅到花草的芳馨可養生、消除心理疲憊，接近自然可恢復身心健康，這是都市中設置公園最主要的目的。緣此，世界各國皆透過都市規劃與法規制定興建公園以改善生活環境、提昇都市整體景觀，促進個人身心健康與公共衛生。此外，公園綠地還兼具地震、火災時防止延燒與避難場所的機能，是都市中不可或缺的公共設施。

現今，都市因高度開發、綠地減少，鄰里公園適時地提供了社區居民交誼、促進健康、文化活動或環境學習等多元活動的場域，與自然融合、共存有助於人格養成、身心健康與教育效果，並形成地方獨特自然地景，因此鄰里公園的存在更形重要。而行道樹有減少地面的太陽輻射、降低地表溫度、減少土壤水分蒸發、減弱風速等功能，據農委會林業試驗所實測得知多路樹的仁愛路三段比忠孝東路溫度低了2.6度，行道樹無異是都市的退燒藥。建議都市中需多闢建公園道增加空氣流通以降低都市溫度並緩和熱島效應，更可形成通風道將季節風與陽光導入市區內。且行道樹不僅改善視覺環境、美化市容外，一棵大樹一年可吸收約12公斤的二氧化碳，還能減少與高溫相關疾病與慢性病。

臺北市的護樹運動始於「松菸護樹」團體，在北市府大力護財團下，雖功敗垂成，但是愛護樹木之心的種子已悄然種下，且隨著都市熱島效應強度增加，市民越發覺得行道樹的重要與珍貴。六月22日「臺北市忠孝東路等東西軸線路段及周邊人行環境改善工程」設計前地區說明會一再說「形塑親切人本環境，提升整體市容環境」，簡報上雖見增設綠色花圃卻缺少行道樹的種植，對用路人而言，高溫炎熱的夏日在無遮蔭的道路行走無疑是一種酷刑，豈是「人本環境」？簡報又說「原地保留忠孝東路既有都市珍貴的綠色資源」，但卻遭「幸町老樹保護行動」爆料監察院旁的老茄苳以「影響行人」為由，被粗暴地修剪後準備移至通河西街的樹木墳場。然此事件尚未落幕之際，不料又有市民發現辛亥路泰順街口與小巨蛋前的路樹被斷頭了，令人聞之無不扼腕。

我們欣見「雙連捷運公園綠地保留自救會」奮戰後，保留下完整的綠地，倖免於「心中山」化。每個人都有發表意見的權利，深信勇於表達甚麼才是我想要的生活環境與都市景觀，就有能力影響與決定未來發展的方向。也唯有每位公民都有參與公共事務的積極態度，才能成就成熟的公民社會。

（作者著有《公園地景百年流轉》，臺灣師範大學僑生先修部兼任助理教授）

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