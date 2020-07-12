自由廣場》港版國安法下的你我她

◎ 陳德銘

筆者為土生土長香港人，台灣讀大學，大陸讀碩士，再回台灣讀博士，本文就近日港版國安法的頒布，敘述中港兩地一些人和事去了解真實的感受和觀點。

我父母支持國安法，年近八旬的他們當年因為害怕共產黨戰後清算而偷渡香港定居至今，所以雙親對中共統治有一種潛在的害怕心理，寧當順民也拒絕反抗，還叮囑我寫文章勿用真名字。但矛盾的是，那一代人卻又認為中共能從文革後的殘破經濟銳變成大國崛起，共產黨還是有功勞的。這便是「穩定勝於一切」的邏輯，正如李敖曾公開支持共產黨就是基於它的富國強兵。而這維穩思維更是大陸人民及大中國主義者的關鍵論調，因此不反對六四鎮壓，甚至批評自由民主會擾亂、衰退國家政經發展。但諷刺的是，文化大革命乃中共發動，令民族落後的元凶，如以「結果至上論」，那是本末倒置、選擇性忽略中共最隱晦的黑歷史，若以「穩定」作託詞，隨時可以扼殺自由、迫害人權，香港和新疆正受害其中。

當年的中小學同窗，有九七回歸前隨父母移民美國、加拿大的，如今均慶幸二十三年前的離開決定。其實當年他們也猶豫，躊躇中國的未來是專制獨裁還是民主開放？畢竟遠走他邦，一切重新開始，也是篳路藍縷。但時移勢易，鄧小平「五十年不變」承諾未及一半，中英聯合聲明已變成歷史文件，一國兩制更是壽終正寢，殘酷的事實和現實敲醒了他們舊日的困惑，原來共產黨的確不可信！

仍留在港的同窗雖已屆中年，仍紛紛計畫移民，以澳洲、新加坡或台灣為目的地，縱使英國放寬ＢＮＯ歸化入籍申請，但當地物價及失業率的高攀，遷居帝國很可能成為搬磚頭、摘水果的「低端人口」。這一代港人的徬徨，是他們明白離鄉背井不單寄人籬下，更喪失原來的專業職位和薪資，可是為了下一代自由和幸福，也只好作出無奈的人生抉擇。

當年曾資助我的國文啟蒙中學老師，要求我寫的文章和論文感謝辭都不要提及她名字，與我切割關係。

反差最大的，是大陸碩士班同學，今南京一所大學教師，她難以置信香港的逃亡潮，她認為國安法是更有利香港穩定，有強大中國做後盾，香港一定會更加繁榮昌盛，她們只想看到祖國的領土永遠不可分割。

一本國安法，二地中國人，迥異的文化背景塑造光明與黑暗的極端世界。

（作者為中興大學歷史系博士生，在台港人）

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