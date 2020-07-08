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自由廣場》別吵！修憲才能定司改乾坤

2020-07-08 05:30
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◎ 莊勝榮

法律人為了國民法官制，應是陪審制還是雙軌制吵成一團。往好的方向想，真理越吵越明，有何不可？往壞的方向想，以為自己拿著鐵錘，全世界像一根鐵釘，自以為是，如何是好？

司法制度很難移植，因為牽涉國情和文化，不像手機，管它什麼品牌走到哪裡用到哪裡，也可以進出口。司法的複雜度千絲萬縷像盤絲洞，很難照抄。而且事實與法牽扯難分，無法一刀兩斷。了解這些基本觀念，才能本著憲法及台灣需要，弄出不滿意可以接受的制度，最重要的，主事者要有智慧及良心。

司改是每個總統的必考題，但卸任後至今沒有人及格，問題在於「法律是政治的晚禮服，法律是政治的兒子」。李登輝總統辦全國司改會議，最後討論出專家參審條例，包括民刑事及行政訴訟，醫療、營建、污水、商標、專利、營業秘密，縱火、車禍、違背建築術規等具有專業性案件，有專家當參審官參與審判，但有人質疑違憲而胎死腹中。

馬英九時代有人民觀審條例，卻未經立法院審議，反對者眾而不了了之。蔡英文時代要端出國民法官制效法日本裁判員制度，結局如何大家拭目以待。

日本裁判員制經過六年，日本最高法院才確定合憲，不管理由如何，就是合憲了。台灣要變更目前制度，改陪審制、國民法官制或專家參審制，難道做為有良知良心的人，不管是法律人或非法律人，不必經過憲法考驗之路嗎？憲法八十條的法官及八十一條的法官，可以切割解釋嗎？這些也非你我他可以解釋，也未必這屆大法官可解釋。將來釋憲如果換別期大法官，解釋結果均未知；尊重並遵守憲法，才能贏得司法信賴。把憲法當廢物，不討論司法制度合憲與否，理論一堆、理由整篇，豈能贏得人民信賴？修憲時一併討論司法審判制度才是正途，因修憲不易而走旁門左道，翻車恐屬必然。

（作者為執業律師）

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