自由廣場》爬梳「重大」外交突破

◎ 雲程

七月一日外交部長表示，與索馬利蘭互設代表處為「重大外交突破」。令人不解的是：兩個不被國際承認的實體（中文官網稱其為「國」、英文則為「政府」），在二月六日先進駐羅震華公使等人，二十六日才簽署議定書互設領事級代表處，人員享外交般的豁免跟特權。是因程序不尋常，所以稱為重大突破嗎？

近年政府雖逐漸整併涉外機構名稱：與主權國家有關，我們自稱台北（TECO）；與國際組織有關，則為中華台北（CT）。但理由何在，連外交部高官也一問三不知。

此次，索馬利蘭代表處以台灣為名（Taiwan Representative Office），是否為「台灣模式」？只是，兩天後駐關島機構又回到以「台北」之名運作。突破意義何在？

國際法上，英國在一八八四年控制埃及，兩年後與索馬利蘭部族簽署保護條約，一八八七年成立「英屬索馬利蘭」（被保護領）。一九四七年義大利在〈巴黎和約〉二十三條中放棄其殖民地（包括索馬利亞），但得暫時託管。稍後，戰勝國決定「義屬索馬利亞」獨立建國。於是，英國於一九五九年授權索馬利蘭人公投，委以：維持自治或與義屬索馬利亞合併。索馬利蘭人選擇後者。一九六○年六月二十四日女王公告解除保護關係、允許獨立（仍非建國）。一九六○年七月一日義屬索馬利亞與索馬利蘭被保護領地合併，建立新主權國家索馬利亞。

接續的故事，就是一九八○年代索馬利亞內戰、一九九一年索馬利亞分崩離析為失敗國家、索馬利蘭脫離宣告獨立。但因缺乏管理當局授權，即使索馬利蘭於一九九七年公投制憲，仍不被國際承認有國格，頂多獲英國的Sheffield、Birmingham等城市承認，而其涉外機構不可能是大使館。

弔詭的是，台灣與索馬利蘭互設代表處，只能是實質關係；一旦取得國格，索馬利蘭與台灣的關係不會自動升格為外交關係，反而會與中國建交。這裡又繞回被扭曲的一中議題。

另一線故事為地緣政治：索馬利亞淪為失敗國家後，海盜猖獗，影響航運安全甚鉅。一九九二年起聯合國成立多國維和行動（UNOSOM），各國以緊鄰索馬利蘭的吉布地為維和基地，包括北約、美軍、日本自衛隊與解放軍海軍。考量一九四○年義大利為牽制英軍而佔領索馬利蘭，後者的戰略重要性不言可喻。二○一八年解放軍飛機以雷射筆照射美軍軍機，也在這地區。但也因索馬利蘭不具國格、非聯合國成員，都被國際社會當空氣；此時，由一個不具國格的台灣出面幫忙建設大漠，或許是某種變通吧！

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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