自由廣場》蔡壁如別把年輕人用完就丟

◎ 賴彥丞

台灣民眾黨不分區立委蔡壁如近日接受廣播節目專訪時竟表示「二十幾歲年輕人都沒有在管內容和本質，就是在跟風」，充斥威權且偏頗的論述實在讓青年聽了心寒。蔡立委失言挨轟後，其道歉聲明卻扯說是因為「自己不挺執政黨就被黑」，如此瞎扯更顯得毫無致歉誠意。

蔡壁如的論述企圖將青年「幼體化」，鄙視其公民意識與獨立思考的能力，筆者身為現年二十三歲的青年覺得非常不以為然。諷刺的是，從民眾黨黨主席柯文哲得以擔任兩任市長、該黨得以成為立法院第三大黨，年輕選民的力挺功不可沒，然如今卻被蔡壁如「用完即丟」。

年輕人要支持哪個黨是其自由，然而一旦他們沒有支持民眾黨時卻被蔡立委如此貶損，試問蔡壁如這是何等傲慢？那是否支持民眾黨的青年在蔡立委眼中也是盲目跟風呢？再進一步追問：不分區立委通常代表政黨的價值，有如此看不起青年的蔡壁如，那民眾黨到底是否真心推動「十八歲公民權」修憲？

年輕人勇於表達自身意見乃至參與公共事務，不代表他們只會盲從。從野百合到太陽花、從婚姻平權到抗中保台，都一再印證這群國之未來棟樑的熱血與衝勁，是推動台灣掙脫威權枷鎖走向自由民主乃至正常國家的重要動力。

台灣的未來應由年輕人做主，政黨若想永續發展就要有青年加入，政治人物應以謙卑的心面對年輕世代的多元意見。

（作者為中興大學學代會學生議員）

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