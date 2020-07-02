TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
言論
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 言論

新聞線上》黎智英「禍港四人幫」的啟示

2020-07-02 05:30
Facebook Twitter LINE

記者莊榮宏

港版國安法昨天施行，港府特首林鄭月娥吞下定心丸，一掃反送中時期的晦敗氣色，說話的神情語調都不一樣了。

為什麼？

因為此法簡直天羅地網，株連十族，管到全世界，所謂「外國或境外勢力」區區七個字，不費吹灰之力將全球挺港人士一網打盡，隨時可入人於罪，「危邦不入、亂邦不居」，凡曾發聲挺港反送中的各國人士，連過境香港轉機都有遭濫捕的風險，至於曾批判習近平、中共或主張自由民主的就更不用說了；「香港，莫入！」否則你可能是下一個李明哲。

港人陷困境，局勢險惡，亟待援手；挺身上街的意見領袖黎智英、李柱銘、陳方安生、何俊仁，爭民主的港青黃之鋒、羅冠聰、周永康，都被點名，面臨整肅，鬥爭的套路已經鋪排成形：安罪名、押法庭、公審下獄、鬥垮鬥臭；中共若在香港炮製「文化大革命」的腥風血雨，不必感到意外。

反共，必須面對全球最邪惡政權的脅迫、毆辱、拘捕、下獄，以及文攻、武嚇。在台灣，港人會被潑紅漆，譬如林榮基、何韻詩。在香港，港人遭拘捕凌辱，族繁不及備載。面對邪惡霸權，最安全的保身之道顯然是「選擇服從」，否則即有自由之憂、殺身之禍，明知代價是如此高，仍然有人寧願選擇困難的路。

為什麼？

堅定的信仰價值觀使然，銅鑼灣書店老闆林榮基曾遭中共綁架迫害，獲釋後頭也不回直奔台灣，再開銅鑼灣書店，繼續賣中共眼中的禁書，背井離鄉拋棄所有，圖的不過是兩個字：自由。

黎智英上街反送中，遭潑屎尿、包圍住宅、扔燃燒彈，還被點名為「禍港四人幫」隨時將入獄；一位事業有成的企業家本可不問政治，逍遙快活過日，卻寧可投身險境、冒犯霸權，追求的又是什麼？不就是台灣人正在享受的「民主」和「自由」？

由於六四事件，肥佬黎創辦了媒體，矢志反共；由於批判中共總理李鵬，他設在中國的佐丹奴服裝店全遭封殺，一夕烏有；如今為了反送中而再涉險境，命運未卜；他帶來的啟示是：商人可以無祖國，卻不能沒有良知。

香港沒有明天，港人沒有屈服。表面上是台灣在援助香港，實際卻是港人用血淚和行動為台灣人作示範：兄弟，我們能做的都做了，你們千萬別相信中共！

港版國安惡法施行的這一天起：香港無寧日，中共不可信，台灣不可失。不失台灣，有賴台人集體意志與決心，無論你的政治立場是什麼顏色，若你曾對國民黨佔領立院主席台的意志不堅行動不強而失望，很好，這代表你仍然有血性；萬一國家面對危難，但願你和所有台灣人都比港人更勇敢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.