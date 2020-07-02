新聞線上》黎智英「禍港四人幫」的啟示

記者莊榮宏

港版國安法昨天施行，港府特首林鄭月娥吞下定心丸，一掃反送中時期的晦敗氣色，說話的神情語調都不一樣了。

為什麼？

因為此法簡直天羅地網，株連十族，管到全世界，所謂「外國或境外勢力」區區七個字，不費吹灰之力將全球挺港人士一網打盡，隨時可入人於罪，「危邦不入、亂邦不居」，凡曾發聲挺港反送中的各國人士，連過境香港轉機都有遭濫捕的風險，至於曾批判習近平、中共或主張自由民主的就更不用說了；「香港，莫入！」否則你可能是下一個李明哲。

港人陷困境，局勢險惡，亟待援手；挺身上街的意見領袖黎智英、李柱銘、陳方安生、何俊仁，爭民主的港青黃之鋒、羅冠聰、周永康，都被點名，面臨整肅，鬥爭的套路已經鋪排成形：安罪名、押法庭、公審下獄、鬥垮鬥臭；中共若在香港炮製「文化大革命」的腥風血雨，不必感到意外。

反共，必須面對全球最邪惡政權的脅迫、毆辱、拘捕、下獄，以及文攻、武嚇。在台灣，港人會被潑紅漆，譬如林榮基、何韻詩。在香港，港人遭拘捕凌辱，族繁不及備載。面對邪惡霸權，最安全的保身之道顯然是「選擇服從」，否則即有自由之憂、殺身之禍，明知代價是如此高，仍然有人寧願選擇困難的路。

為什麼？

堅定的信仰價值觀使然，銅鑼灣書店老闆林榮基曾遭中共綁架迫害，獲釋後頭也不回直奔台灣，再開銅鑼灣書店，繼續賣中共眼中的禁書，背井離鄉拋棄所有，圖的不過是兩個字：自由。

黎智英上街反送中，遭潑屎尿、包圍住宅、扔燃燒彈，還被點名為「禍港四人幫」隨時將入獄；一位事業有成的企業家本可不問政治，逍遙快活過日，卻寧可投身險境、冒犯霸權，追求的又是什麼？不就是台灣人正在享受的「民主」和「自由」？

由於六四事件，肥佬黎創辦了媒體，矢志反共；由於批判中共總理李鵬，他設在中國的佐丹奴服裝店全遭封殺，一夕烏有；如今為了反送中而再涉險境，命運未卜；他帶來的啟示是：商人可以無祖國，卻不能沒有良知。

香港沒有明天，港人沒有屈服。表面上是台灣在援助香港，實際卻是港人用血淚和行動為台灣人作示範：兄弟，我們能做的都做了，你們千萬別相信中共！

港版國安惡法施行的這一天起：香港無寧日，中共不可信，台灣不可失。不失台灣，有賴台人集體意志與決心，無論你的政治立場是什麼顏色，若你曾對國民黨佔領立院主席台的意志不堅行動不強而失望，很好，這代表你仍然有血性；萬一國家面對危難，但願你和所有台灣人都比港人更勇敢。

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