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自由廣場》縮短不健康餘年 得先自助

2020-07-01 05:30
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◎ 蔡田

根據衛福部最新統計數據顯示，二○一八年台灣民眾的平均壽命持續延長為八十．六九歲，健康餘命達七十二．二八歲，但「不健康生存年數」也隨著增長為八．四一年，六年來增加了五．五二個月，創下有史以來最高紀錄。

「不健康餘年」不斷延長，代表每個人臨終前遭受病魔折騰的時間越來越長，確實是令人苦惱的問題，如何有效縮短國人「不健康餘年」的時光，讓每個國民活得既長壽又健康，既快樂又有意義，不但是政府施政的當務之急，也是個人生活中的重要課題。

筆者認為，與其期待大有為政府提出良好政策，不如從自身可以掌控的對策著手，換言之，從自助出發，做好自己應盡責任，然後才能獲得他人和政府的協助。根據國內外相關醫學的研究結果，影響一個人健康老化最重要的三大關鍵，分別是「營養」、「運動」和「社交」等三項，換言之，一個人倘要邁入年老時期還保有健康的身體，年輕時就要吃得足夠營養，並從事充足的運動，加上經常與親友來往，保有豐富且多元的社交人際網絡，這類的民眾才比較容易擁有健康的身心，才能擁有較長「健康年歲」的日子！

就舉筆者為例來說，自退休後，不但維持定期健康檢查，遇身體不適即迅速就醫，並遵醫囑按時服藥治療。除此之外，還招兵買馬，鳩集親朋好友成立「健走團」，每週定期聚會分享心得，一起結伴健走、登山運動，因此大家都覺得越走越健康，也越走越快樂、越走越幸福，自詡是一群「不老」又「快樂」的老人團。

再者，保持學習和助人的熱情，既能增進個人快樂和幸福感，對於促進身心健康，也具有莫大的助益，因此要成為一個健康的老人，除了營養要足夠，運動要充足，人際往來要頻繁外，還要有「活到老，學到老」的良好習慣，隨時保持「好奇心」與強烈的「學習慾望」，願意接觸新事物和吸收新知識，成為「與時俱進」的新好老人。有句話說「成功者，不在賺了多少錢，而是實質幫助過多少人？」所以活得越久，奉獻與行善越多，也是另一個讓人感覺健康、開心的重要因素，相對的就可以大大降低「不健康餘年」，讓人不但活得長久，而且活得健康快樂又有意義。

（作者為退休教育人員）

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