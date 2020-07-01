自由廣場》說好的五十年不變？

◎ 宋磊

在香港回歸中國二十三週年前夕，北京當局奮不顧身通過「港版國安法」，不但引起香港當地的反彈，美國商務部長羅斯表示，將撤銷對香港的特殊待遇地位，同時再次呼籲中國政府立即作出改變，兌現當年香港回歸中國的承諾。

一九九七年香港回歸中國前，當時鄧小平承諾「五十年不變」，同意維持香港地區的資本主義與生活方式，不但明確記載於《中英聯合聲明》（Sino-British Joint Declaration）的條款中，中國外交部更表示那份聯合聲明為「歷史文件」，不具備任何法律效應，更沒有實質意義。

「港版國安法」美其名維持香港社會內部的穩定，殊不知法案當中對於犯罪的定義如何界定？罰則如何？以及是否溯及既往皆沒有明確規定，北京當局雷厲風行通過該法，不但代表中國政府面對香港問題仍舊堅持己見，對於當年的承諾也毫不在意。

如今中國政府鐵了心要全面接管香港社會，美國政府也做出反制，香港問題除代表「一國兩制」的缺失外，更嗅出美中兩強的對抗之實，最新的《香港問責法案》（Hong Kong Accountability Act）在美國「眾議院」高票通過，美國政府將對中國的個人或企業實施制裁，以表達捍衛「自由世界」的決心。

中國實行改革開放已超過四十年，經濟上貼近資本主義，但政治上始終維持社會主義與專制道路，對於西方的自由民主思想與制度毫不接受，更讓世人對於世界上最大的共產主義國家深感畏懼；中華民國貴為民主國家，絕對要堅守自由民主的體制，對於一國兩制，台灣政壇不分朝野堅決反對！

（作者為國立中正大學戰略所碩士）

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