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自由廣場》當六艘玉米船尚未出港

2020-04-27 05:30
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糧食危機超前部署 談廚餘飼料化2.0

◎ 陳文卿

武漢肺炎讓全球人、貨的交流活動按下暫停鍵，聯合國農糧組織警告說，全世界有可能爆發糧食危機，除了總生產量降低外，更因為有許多國家管制糧食、飼料出口。新聞報導指出，有六艘原定三月從阿根廷開往台灣的玉米船至今尚未出港，飼料短缺讓禽畜產品供應也出問題了。

面對可能的糧食危機，我們似乎也必須超前部署了。糧食與飼料供應，二者是互相受影響的。因此除了必須大力推動「惜食」外，也要提高糧食自給率，農作物當然以民生直接所需的穀類、蔬果為優先考量。至於提供禽畜飼料原料的玉米、黃豆，九成以上還是得靠進口。現在進口受到影響，除了應鼓勵蔬食降低肉食外，就必須提高飼料自給率，也就是使用替代飼料了。

國內以往每年回收約五十萬噸的廚餘作養豬再利用，除可減少進口飼料需求外，並曾發揮重大的環保貢獻。但因前年底中國大陸爆發非洲豬瘟疫情，大家擔心來自疫區的肉品流到養豬場而讓豬隻遭受感染，許多養豬戶因此被要求改使用飼料。而環保機關也必須投入更多的經費、人力去處理這些原本是提供養豬再利用，且水分、油脂含量都較高的「熟廚餘」。

現在看來，我們對非洲豬瘟的預防很成功，而少部分仍使用廚餘作替代飼料的養豬戶，也在環保機關的強力輔導稽查下，都能落實高溫蒸煮措施。現在全世界都是半封鎖狀態，絕不可能因境外傳入，讓食用廚餘而引發非洲豬瘟問題。因此此時似乎是可以重新檢討，規劃嚴謹的廚餘養豬再利用方式，並推動廚餘飼料化2.0的時機了。

建議可擇適當地點設置性能良好的集中式高溫蒸煮處理廠，也可規劃推動廚餘高溫乾燥脫水設施。將廚餘含水率降至約十％以下，除利於貯存運輸外，高溫處理也可將病菌殺滅確保安全無虞，並可另添加複合養分以提升飼料之品質。

廚餘所含之營養成份很豐富，不論是供禽畜飼養或水產養殖皆為極佳之飼料原料。最重要的是，若面臨糧食短缺的危機，卻讓禽畜與人爭食是很不合理的。

（作者為台灣資源再生協會常務理事）

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