自由廣場》罷韓會過？

◎ 王洲明

罷韓會過嗎？試從過往數據與實務觀點探討。

壹、連署，離罷韓門檻二十萬。

一、罷免，提議領銜一人；提議人要「原選區選舉人」一％（查對期間二十五日）；連署人要十％（連署期間六十日）； 罷免門檻要二十五％。

二、高雄市「原選區選舉人」2,281,338；一％是22,814；十％是228,134；二十五％是570,335。

三、罷韓連署377,662份，超過十％甚多。即使全部出席且投下同意罷免，離門檻二十五％還差192,673票。

四、提議與連署前後約六十日（可慢慢來）；但投票日僅一天八小時。

五、連署書，可派員到宅取得，被動；行使罷免，是主動到票所，要有意志。

貳、取過去「最高投票率」，通過與否在秋毫之間。

一、民進黨人士與高雄綠營均認為「罷韓成敗是決戰投票率」。

二、過去無罷免直轄市長可供參酌，僅能參考縣市長補選、立委補選、立委罷免的「投票率」加以推敲。

（一）二席縣市長補選：二○○六台東縣長吳俊立貪汙請辭、二○○七基隆市長許財利病逝，前者補選投票率三十八．一七％、後者四十．五五七％。

（二）二十六席立委補選：從第六屆至第九屆來看，最低是第九屆金門選區二十一．二一％。最高是第八屆中市第二區四十八．八九％。

（三）二席立委罷免：二○一五太陽花割闌尾罷免北市蔡正元，投票率只有二十四．九八％，未達門檻。二○一七反同性婚姻團體罷免新北黃國昌，投票率達二十七．七五％，但同意罷免僅占「原選區選舉人」十九．○五％，遭否決。

三、補選投票，是雙方動員，歷屆最高投票率四十八．八九％。罷免投票，是單方動員，投票率大約是補選的一半（約二十四．四五％）。罷韓如能達到過去最高投票率（二十四．四五％），與罷免門檻二十五％相差○．四五％。所以通過與否在秋毫之間。

參、其他變數：

六月六日罷韓投票，北漂學生還沒放暑假、工廠不一定給投票假；「居家檢疫與隔離者」人數有多少？高雄市政府配合「民間防疫聯盟」干擾「罷免」的「強制墮胎」影響多大？

所以高雄人要創造歷史，還得加把勁才行。

（作者為反賄選研究室負責人，臺中市選委會監察小組召集人）

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