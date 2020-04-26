自由廣場》從一張「夜拍」看國軍「亮劍」

◎ 黃惟冰

國防部二十三日下午發出新聞稿表示，中共遼寧號航空母艦及所屬護衛兵力五艘，於二十二日結束南海航訓後，經巴士海峽續向東航行。期間，國軍運用聯合情監偵系統全程監控。此外，國防部也首度公布由我國軍機拍攝的遼寧號航行照片。

由於該張照片僅有黑白色彩，解析度又低，也引發外界討論，質疑難道國軍的偵照設備不夠先進，只能拍出如此單調，具有濃厚「二戰」風格的偵照？不過，事實可能剛好相反，黑白色彩或許是因為在夜間拍攝所致，而解析度也是刻意調降，意在保留我方實力不致完全由敵方所掌握。

根據媒體報導，駐紮在花蓮空軍基地的RF-16，也就是俗稱的「鳳眼機」隊，曾於二十三日出動參與監控遼寧艦。又，根據國防部在去年九月提供給立法院的預算書，空軍規劃在二○二○年至二○二四年間，針對「鳳眼機」隊換裝具備夜間偵照功能的新型偵照莢艙，只是當時並未公開說明型號。

「湊巧的是」，由國防部主管的青年日報，則於今年二月十五日以專文方式介紹MS-110這款主要加裝於F-16等型號戰機的偵照莢艙。文中指出，MS-110為「多頻譜」感測系統，除可見光以外，另有多達六個紅外線波段。在低空的偵照距離為八十浬（約一四八公里），在高空時為一百浬（約一八五公里）。同時，可將偵照獲得的資訊，即時傳回作戰中心，提供戰情研判或戰術調度使用。

換句話說，MS-110不僅具備「全天候」的偵照功能，長距的偵照能力也讓偵察機在遠處即可完成任務，大幅提高偵察機的運用彈性及戰場存活率，而且增加作戰中心對於即時戰況的了解，得以迅速做出相應處置。

綜合以上，一張遼寧號的黑白照片，如果是在夜間拍攝，那麼意味著國軍已經具備相當程度的夜間偵照能力。至於在被看得一清二楚，而且看得到就打得到的情況下，遼寧號本身的夜間作戰能力又是如何，是否足以防禦，那就是共軍自己的問題了。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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