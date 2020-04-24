TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
言論
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 言論

社論》世界工廠論？ 中國威脅論？

2020-04-24 05:30
Facebook Twitter LINE

香港銅鑼灣書店週六將在台北重生，店長林榮基日前卻遭潑紅漆，「銅鑼灣書店」更被搶先註冊。而趁民主國家陷入武漢肺炎之亂，李柱銘等香港十四位民主人士被一網打盡，中國港澳辦立即聲明支持此一拘捕行動。林榮基稱：「香港人沒有再退一步的空間，再退出去就是海」，誠哉斯言。

此外，從湖北疫情失控到新冠病毒輸出國際，北京仍不顧人命關天，機艦四出襲擾他國，東海、台海、南海、西太平洋都嗅得到中國軍事挑釁的火藥味。在南海高調宣示主權動作，撞沉越南漁船，都像是一系列預謀的有的放矢。尤其令人不安的是，「譚書記」（譚德塞）管控的世衛，幾乎淪為北京大外宣的國際支部，繼續金援世衛抗疫的國家，非且得不到中國疫情透明化的回報，甚至等於出資力挺中國大外宣，何其諷刺。

現在的中國，並非全力防疫，而是四面出擊、趁火打劫。天下大亂，形勢大好，習近平不愧是毛澤東的鐵粉。圖為歐洲巴爾幹半島塞爾維亞首都貝爾格勒，街頭豎立「感謝您，習大哥」的大型看板。（路透）

過去四十年，西方國家只顧產業供應鏈，中國則藉勢發展專制供應鏈，用經濟手段收買非民主國家、顛覆民主國家，甚至承包各種國際組織。世界工廠論遮掩了中國威脅論。於是，從孔子學院到華為手機，到漫無止盡的軍事擴張，鄧小平總設計的改革開放，走到習近平便強勢回歸毛澤東主義。武漢肺炎之前，習近平已在內部強控制，但民主國家與專制中國的矛盾尚未全面浮現。如今，宛如鼓脹的氣球被一根針刺破了，所謂的「同一個世界、同一個夢想」，回不去了。

由今回顧，川普確實是走在歷史前沿的人物。當選之後，先是破紀錄接受「台灣總統」的道賀電話，但他跟習近平的關係更麻吉。不過，一年不到，川普便猛然宣示，美中已從戰略夥伴質變為競爭對手，對中政策連帶對台政策都起了革命性的改變，讓中國措手不及，台灣則充滿想像。同一時期，其他的民主國家，仍被供應鍵思維所囿，看不清習近平反改革開放的本質，對川普主義取代尼克森主義多所質疑。直到武漢肺炎之亂，中國隱匿疫情、嫁禍國際，民主國家才開始省思中國政策思維，產業供應鏈、醫療供應鏈、中國特殊國情，不再理所當然。

一九八四，國際目送英國承諾將香港歸還中國，滿心期待一國兩制，乃至帶動中國的民主自由。他們不了解的是，中國只承認落到自己口袋的權利，絕不承認作為裝飾的條約義務。其結果，便是發生在香港的「黨進民（主）退」。不過，歷史的演進總是很辯證。如今，香港退無可退了，北京也宛如進無可進了。偽裝改革開放、韜光養晦，如今拿下面具、揭開砲衣，在武漢肺炎危害國際期間，霸凌鄰國、以疫謀霸的中華帝國夢更為顯目。通過武漢肺炎的教訓，受創嚴重的民主國家終於體認到，命脈不能掌握在習總書記手上。

疫前幾年，企業撤離中國已然成風，如今趨勢只會加重不會減輕。隨著資金、技術、人才逐漸淡出，任憑中國累積了西方長期挹注所獲的銳實力，但是面向未來的競爭甚至敵對關係，也許將來的歷史回顧會發現當下的中國國力，正好走到了盛極而衰的分水嶺。一黨專政的中國，已經進無可進，意即在此。最近，向中國索賠的聲音甚囂塵上，對病毒可能來自實驗室也諸多質疑。本週，密蘇里州檢察長施密特開了第一槍，狀告中國政府否認、掩蓋疫情，造成經濟損失，要求賠償。誠如川普所言：「相信這不會是最後一起。」

武漢肺炎之亂，眼下無法預測劇終的時間和景象。但仍可大略猜想其輪廓：全球化也許改變路向，世界經貿體系可能重組，全球需求面緊縮，中國供應鏈鬆脫，石油價格暴跌更是另一個催化劑。所以，姑且不論中國的生產力尚未恢復元氣，縱使其生產力重回疫前的水準，對全球消費而言也是供過於求，更何況，中國社會的消費能力也受疫情衝擊不小。因而，中國的國力成長，即將面臨放緩或逆轉，這當然會拖累霸權夢。而進無可進，又不持盈保泰，後續不問可知。

不過，從習總書記和「譚書記」裡應外合的大外宣來看，中國的霸權夢與其說是被疫情澆熄了，不如說是被疫情激化了，這是國際社會必須警覺的共同課題。現在的中國，並非全力防疫，而是四面出擊、趁火打劫。天下大亂，形勢大好，習近平不愧是毛澤東的鐵粉。中國進無可進卻仍想再進，勢必牽動國際政治風雲與風險，對台灣來說亦屬機會與危機兼具，這是我們在防疫、紓困、超前部署產業競爭力之外，萬萬不可輕忽的戰線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.