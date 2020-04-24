社論》世界工廠論？ 中國威脅論？

香港銅鑼灣書店週六將在台北重生，店長林榮基日前卻遭潑紅漆，「銅鑼灣書店」更被搶先註冊。而趁民主國家陷入武漢肺炎之亂，李柱銘等香港十四位民主人士被一網打盡，中國港澳辦立即聲明支持此一拘捕行動。林榮基稱：「香港人沒有再退一步的空間，再退出去就是海」，誠哉斯言。

此外，從湖北疫情失控到新冠病毒輸出國際，北京仍不顧人命關天，機艦四出襲擾他國，東海、台海、南海、西太平洋都嗅得到中國軍事挑釁的火藥味。在南海高調宣示主權動作，撞沉越南漁船，都像是一系列預謀的有的放矢。尤其令人不安的是，「譚書記」（譚德塞）管控的世衛，幾乎淪為北京大外宣的國際支部，繼續金援世衛抗疫的國家，非且得不到中國疫情透明化的回報，甚至等於出資力挺中國大外宣，何其諷刺。

現在的中國，並非全力防疫，而是四面出擊、趁火打劫。天下大亂，形勢大好，習近平不愧是毛澤東的鐵粉。圖為歐洲巴爾幹半島塞爾維亞首都貝爾格勒，街頭豎立「感謝您，習大哥」的大型看板。（路透）

過去四十年，西方國家只顧產業供應鏈，中國則藉勢發展專制供應鏈，用經濟手段收買非民主國家、顛覆民主國家，甚至承包各種國際組織。世界工廠論遮掩了中國威脅論。於是，從孔子學院到華為手機，到漫無止盡的軍事擴張，鄧小平總設計的改革開放，走到習近平便強勢回歸毛澤東主義。武漢肺炎之前，習近平已在內部強控制，但民主國家與專制中國的矛盾尚未全面浮現。如今，宛如鼓脹的氣球被一根針刺破了，所謂的「同一個世界、同一個夢想」，回不去了。

由今回顧，川普確實是走在歷史前沿的人物。當選之後，先是破紀錄接受「台灣總統」的道賀電話，但他跟習近平的關係更麻吉。不過，一年不到，川普便猛然宣示，美中已從戰略夥伴質變為競爭對手，對中政策連帶對台政策都起了革命性的改變，讓中國措手不及，台灣則充滿想像。同一時期，其他的民主國家，仍被供應鍵思維所囿，看不清習近平反改革開放的本質，對川普主義取代尼克森主義多所質疑。直到武漢肺炎之亂，中國隱匿疫情、嫁禍國際，民主國家才開始省思中國政策思維，產業供應鏈、醫療供應鏈、中國特殊國情，不再理所當然。

一九八四，國際目送英國承諾將香港歸還中國，滿心期待一國兩制，乃至帶動中國的民主自由。他們不了解的是，中國只承認落到自己口袋的權利，絕不承認作為裝飾的條約義務。其結果，便是發生在香港的「黨進民（主）退」。不過，歷史的演進總是很辯證。如今，香港退無可退了，北京也宛如進無可進了。偽裝改革開放、韜光養晦，如今拿下面具、揭開砲衣，在武漢肺炎危害國際期間，霸凌鄰國、以疫謀霸的中華帝國夢更為顯目。通過武漢肺炎的教訓，受創嚴重的民主國家終於體認到，命脈不能掌握在習總書記手上。

疫前幾年，企業撤離中國已然成風，如今趨勢只會加重不會減輕。隨著資金、技術、人才逐漸淡出，任憑中國累積了西方長期挹注所獲的銳實力，但是面向未來的競爭甚至敵對關係，也許將來的歷史回顧會發現當下的中國國力，正好走到了盛極而衰的分水嶺。一黨專政的中國，已經進無可進，意即在此。最近，向中國索賠的聲音甚囂塵上，對病毒可能來自實驗室也諸多質疑。本週，密蘇里州檢察長施密特開了第一槍，狀告中國政府否認、掩蓋疫情，造成經濟損失，要求賠償。誠如川普所言：「相信這不會是最後一起。」

武漢肺炎之亂，眼下無法預測劇終的時間和景象。但仍可大略猜想其輪廓：全球化也許改變路向，世界經貿體系可能重組，全球需求面緊縮，中國供應鏈鬆脫，石油價格暴跌更是另一個催化劑。所以，姑且不論中國的生產力尚未恢復元氣，縱使其生產力重回疫前的水準，對全球消費而言也是供過於求，更何況，中國社會的消費能力也受疫情衝擊不小。因而，中國的國力成長，即將面臨放緩或逆轉，這當然會拖累霸權夢。而進無可進，又不持盈保泰，後續不問可知。

不過，從習總書記和「譚書記」裡應外合的大外宣來看，中國的霸權夢與其說是被疫情澆熄了，不如說是被疫情激化了，這是國際社會必須警覺的共同課題。現在的中國，並非全力防疫，而是四面出擊、趁火打劫。天下大亂，形勢大好，習近平不愧是毛澤東的鐵粉。中國進無可進卻仍想再進，勢必牽動國際政治風雲與風險，對台灣來說亦屬機會與危機兼具，這是我們在防疫、紓困、超前部署產業競爭力之外，萬萬不可輕忽的戰線。

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