社論》口徑如此，心裡不會不安嗎？

中共最近大外宣的重點，在於翻轉中國病毒起源地與疫情重災區形象，打造成浴火重生、挺身拯救世人的英雄，卻因推卸責任與美化中國太過頭，全國陷入民族主義、社會主義優越性的亢奮，致而走火入魔，導致對非洲黑色人種的歧視與歐美疫情的戲謔嘲弄，引起世界各國的反彈與譴責。據《紐約時報》報導，法國、英國和近二十個非洲國家的官員對中國政府的「大外宣」行動表示譴責。他們批評習近平政府虛偽和傲慢，不但混淆武漢肺炎的起源，更稱西方政府防疫成效不如中國。中共最沾沾自喜的大外宣，這次顯然踢到鐵板，得到反效果。

中共的大外宣，一向充滿謊言與自我吹噓，此次對於受到疫毒肆虐的西方國家、先進經濟體極盡謾罵、嘲弄之能事，更被冠上「戰狼式外交」的惡名，不僅不能成功形塑中國的正面形象，反而招致各國的猜疑，對於中國更加疏遠與排斥。其實，中國此次大外宣原本的意圖只是想要洗刷隱匿疫情的罪名，淡化疫情的慘狀，遮羞與安撫內部不滿的性質多於形塑國家強大的形象。因此，主打吹捧中共與習近平正確領導「大國抗疫」的敘事。所以，名為大外宣，實際上對內「維穩」，鞏固中共政權與習近平權位的設想更多。大外宣因此形同大內宣。孰料，客觀情勢出現大翻轉，中國疫情緩和後，病毒卻迅速向境外延燒，橫掃全球，南韓、義大利、西班牙、美國、英國、法國、德國的慘狀並不下於武漢，而一些醫療水準落後的非洲、南亞、中南美洲國家的疫情更是蠢蠢欲動，全世界面臨了一場世紀大瘟疫。

不可諱言，此時中國的狀況顯然優於西方國家，因而中國的大外宣口徑順勢由對內轉向對外，焦點在凸出中共專制體制與領導優於西方民主國家，將西方國家失控的疫情與治理失能、民主無效率劃上等號，更標榜對外的醫療援助，企圖將「罪魁禍首」的中國塑造成「解救苦難世界的救世主」，並且散播一個令人啼笑皆非的宣傳︰「世界欠中國一個道歉、感謝。」中國的大外宣至此由「維穩安內」變成「以疫謀霸」、「以疫謀台」，既想趁歐美自顧不暇之際崛起稱霸，更意趁亂圖謀台灣。此所以中國極力煽動民族主義情緒，一方面盡情訕笑西方國家防治疫情的窘態，一方面「武統論」甚囂塵上，軍機艦貼近干擾，企圖威嚇台灣。然而，中國的大外宣看似高明，其實如此褊狹、好戰與欺瞞說謊的宣傳手段，只可能在嚴格管控的專制獨裁體制蒙蔽人民的認知。一旦面對透明、民主、自由的社會系統，卻是完全禁不起檢驗。尤其，那種對於獨裁者與威權體制狂熱吹噓的造神手法，在民主國家往往淪為笑話；故而，西方國家領袖群起揭穿中國的真面目，乃是拙劣大外宣造成的必然結果。

令人憂心的是，台灣內部卻有少數政客、媒體、名嘴或是受到中共專制病毒的感染，或是利益上的牽扯，與其同聲一氣，隔海唱和，完全接受中共指控台灣「以疫謀獨」的大外宣論調。防疫本屬醫療公衛的領域，應不分黨派、政治立場，由專業著眼，才是真正的監督制衡。奇特的是，特定人士對於國際一致稱讚、絕大多數民意肯定的台灣防疫成果，竟然百般挑剔，雞蛋裡挑骨頭，從口罩禁出口、實名制配售、武漢台灣人回台嚴格檢疫、世衛秘書長譚德塞的爭議，以及台灣對外捐贈口罩等醫療物資，都一再強烈批判，根本就是中共批台論的翻版。這些人與中共大外宣口徑一致，心裡難道不會覺得不安嗎？

中國的大外宣逐漸為各國看破手腳，西方國家紛紛要求索賠、究責，聲稱與中國的關係已經「回不去了」。後疫情時代，中國不但無法搶下全球霸主的大旗，更可能在全球新興的「去中國化」趨勢下，在經濟與地緣政治上被邊緣化，由全球化的受益者退縮回孤立主義的堡壘。相對地，台灣對國際社會的重要性與價值正在浮現。然而，吾人仍必須提防國內少數人的扯後腿行徑，對台灣可能造成的負面衝擊；唯有徹底揭穿這些人與中共唱和的醜態，台灣內部才能真正團結一致，在疫情過後，由被孤立的偏僻角落，躍進世界舞台的中心。

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