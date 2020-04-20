自由共和國》鄭秀玲／非常時期的關鍵政策

台灣防疫表現優異受到全球肯定。圖為我援贈美國的口罩陸續運交。（取自AIT臉書）

鄭秀玲／台大經濟系教授

COVID-19肺炎迄今已蔓延一八八國，超過二一六萬人染疫，逾十四．五萬人死亡。對比之下，在執政團隊和全民共同努力防疫下，台灣表現優異受到全球肯定。隨著病毒快速擴散，超過九十國政府已宣布禁足令，導致全球供應鏈斷鏈，消費力急速凍結，進而引發超級經濟海嘯。疫情趨緩後，我政府除了擬儘速協助受損產業恢復生機外，其實還需要把握全球供應鏈重組和國際經濟板塊重整的契機，亟思能改善經濟體質的振興經濟政策，才能再次寫下經濟奇蹟。

回顧過去一九三○年代的經濟大蕭條後，曾催生出不少改革的創見。一九七三年第一次能源危機所帶來的不景氣，當時我政府除了短期的紓困外，更做了「創建台灣半導體產業」劃時代大擘劃，為爾後四十多年的台灣經濟奠立了厚實的基礎。當時政府為了產業升級，決定於交大和清大所在的新竹設立工研院及新竹科學工業園區，吸引海外學人回台，以提升科研實力；透過證券市場的資金挹注，讓整個產業的資金不虞匱乏。經過政府、業者及股民的共同耕耘，才有目前傲人的半導體產業，其總產值逾二．六二兆元，成功帶動了新竹高科技產業聚落的繁榮發展。

此刻蔡總統想必正在進行第二任人事佈局及規劃後疫情時代的振興經濟政策，吾人殷切期盼她能找對人做對事，善用完全執政下的資源和權力，以達成其所承諾「卸任前留下一個更好的國家給我們」。本文以ＳＷＯＴ分析法來檢視台灣既有的優勢和劣勢，以及全球防疫下的機會，進而提出振興經濟政策的芻議如下︰

（一）把握躍上世界舞台的機會

台灣成功的防疫在國際上嶄露頭角，受到各國稱讚，《ＣＮＮ》指出台灣有高品質的全民健保，再加上充分準備、快速應變、中央指揮、以及積極警覺的疫調，是主要成功因素。除此之外，我們還應用智慧高科技建置「入境檢疫系統」、「電子圍籬智慧監控系統」等，確保防疫之落實，為全球示範了一個先進的抗疫模式，無形中凸顯了台灣醫療服務業和資通訊產業的高競爭力，對台製口罩等醫材品質肯定，凡此種種將有利於我們日後的對外貿易，尤其是資通訊和醫藥生技產品的銷售。

（１）台美合作發展太空產業

為了解決全球近半人口無法連上網際網路的問題，SpaceX等高科技業者未來數年內，將有超過兩萬顆低軌衛星進入太空。他們擬在天上串起巨大網路，透過在地球各地架設類似基地台的接收站，接收來自衛星的網路寬頻訊號，再發送到各個通訊載具如手機。意即未來低軌衛星將取代現有的光纖骨幹架構，以補其覆蓋的不足。台灣在半導體與精密金屬加工等產業有極強的製造優勢；加上美國印太策略和台美長期合作關係下，應把握機會共同發展產值上看四千億元的低軌通訊衛星產業。

（２）推動簽訂ＣＰＴＰＰ貿易協議

日本等十一個成員國於一○七年完成ＣＰＴＰＰ簽署，撤銷和降低成員國間工業品及農產品（牛豬肉等五個敏感項目被排除在外）的關稅。ＣＰＴＰＰ成員國有五億多人口，ＧＤＰ高達十．二兆美元，與我貿易額占我對外貿易總額的四分之一。十一國中，台灣已經和新加坡及紐西蘭簽署ＦＴＡ，未來若能加入ＣＰＴＰＰ，等於增加了九個雙邊ＦＴＡ，將是區域經濟整合的大突破。

（３）善用海外人才及其下一代的人脈

日前旅居國外台僑夫婦染疫回台就診，引發爭議。政府除了檢視台僑的健保費是否繳交及費率水準多寡外，其實不少旅外台僑是早期留學生，分別在各領域有傑出表現。他們及其下一代在海外的人脈及專長是寶貴的資產，政府應整合僑委會、經濟部、外交部及科技部建立人才庫與交流平台，積極吸引他們回台投資或合作。

（二）如何提升優勢並降低劣勢：

（４）大學是新經濟發展的引擎，需要大力改革

蔡總統在大選前曾說，在美中貿易戰下，未來四年政府將強化產業聚落、加強人工智慧和５Ｇ應用等，讓台灣成為亞洲科技業的中心，讓經濟更亮眼。為達此政見的實現，吾人建議政府除應善用５Ｇ標金一三八○億元，並督促業者積極進行５Ｇ的基礎建設與推廣５Ｇ各項運用（包括大數據、物聯網、人工智慧，智慧製造和遠距醫療等），更應激發大學師生的創新創意能量。

長期以來政府已補助中研院、頂尖大學和各地科學園區豐富研究資源，但因公私立大學存在不少問題多，以致成效不夠顯著。主要問題是校務基金制度的不透明，造成資源分配的不透明，教授的薪資、實驗經費、學校經營經費都來自於校務基金的使用與分配。在現行法令下，校長擁有校務基金的使用規劃權力，同時有稽核人員的任命權。校方對於基金使用的全盤掌握（導致近日媒體報導數起大學校長涉嫌圖利自己的弊案），而任意使用派遣教授來取代長期聘用的教職，大興專案教師、兼任教師；也吝於培養研究生，對於他們的生活、薪資、勞動保障和宿舍床位不夠重視，以致無法吸引優秀青年走進學術界。長遠而言對台灣高科技產業發展極為不利，已到了非儘速修法納入稽核委員會監督機制不可的地步，遺憾的是現任主管教育的政委、部次長等並沒有魄力進行改革。

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