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自由廣場》唐鳳DIY值得報導嗎？

2020-04-18 05:30
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◎ 曾麟婷

網路時代人與人之間的距離縮短，我們經常可以透過社群平台與名人互動，有些人利用這些機會來滿足好奇心，或增加生活樂趣，媒體就會拿這些有趣的問題和當事人的回覆當作新聞，像是「如何把自己訓練得聰明些？」、「請問唐鳳是如何控制人的腦波？」、「蘋果商標之所以會缺一塊是不是你咬的？」等等。但當一些有趣卻沒有實質意義的留言經過報導後，不但會讓真正有意義的交流未受到大家關注，反而會開始助長想要出名或出鋒頭的人有更多類似無厘頭的行為，讓人難以苟同。

例如一篇關於唐鳳回應「第一次DIY幾歲？」的報導，我就認為沒有刊登的必要性。唐鳳因運用數位科技建立口罩的資訊平台，並推動口罩實名制2.0來解決口罩之亂，引發許多網友討論，所以有律師發文詢問網友希望問唐鳳的問題。然而這篇報導中描述的的問題，和唐鳳的專業沒有任何關連性，只是網友覺得好玩才提問的。我想若是報導唐鳳回答他專業相關問題或是他的其他表現，一樣可以表現出他的高EQ，並且讓閱聽人接收到有意義的資訊，形成一個正向循環。但這篇報導沒有這些效果，反而有可能增長一些好玩卻無價值的留言。

呼籲媒體在社群平台找新聞時，可以先思考這對大眾是否有正面的影響，會不會造成仿效的風潮？若是只因為有趣就報導，模糊了焦點，我想媒體的影響力不是這樣使用的。

（作者就讀高雄大學電機工程學系）

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