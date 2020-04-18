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自由廣場》警政點線面管理居家檢疫

2020-04-18 05:30
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◎ 孫義雄

當前的新冠肺炎疫情嚴峻，疫情指揮中心設立了「電子圍籬系統」，並要求警察協助管理「居家檢疫」民眾；面對新冠肺炎此一影響全民健康及心理的疫情，警察自是責無旁貸，尤其在村、里幹事下班之後的時間，此一工作就幾乎完全落在地方警察的身上。加上當員警疲於奔命趕往查看，才發現是「電子圍籬系統」手機定位不夠精準或訊號飄移等因素，誤傳的警報，常會造成擾民且浪費警力。

筆者建議可以結合當代的電腦統計警政、問題導向警政及第三造警政，形成一個綜合點、線、面的警政策略，處理此一新增的警察勤務。在點的方面應用電腦統計警政，除了電子圍籬告警通報之外，也可以善用CCTV、 LINE及QR Code。

警方可以將檢疫對象住家附近的相關監視錄影器連線到派出所，另讓派出所設立居家檢疫的LINE公用帳號，讓檢疫對象和派出所帳號互加好友，並在其住家內設置QR Code，同時先拍攝下QR Code位置的影像；請民眾定時掃描QR Code，必要時則可以請民眾用LINE錄影當下他所在的QR Code位置，以確認民眾是否在家。

在線的層面，轄區分局可以運用問題導向警政「沙拉（S.A.R.A）模式」；將轄區的檢疫對象視為一組個案群，以掃描（scanning）、分析（analysis）、反應（response）及評估（assessment）等四個階段的問題解決模式，規劃適合地區特性的線性勤務作為。

在面的層面，運用第三造警政的聯繫、鼓勵、說服及強制等四個方式，讓「有權律定規範者」及「主要擔負責任者」成為第三造夥伴，協助管理檢疫對象；這第三造夥伴，除了村、里幹事之外，也可以是大廈的管委會、保全及房東，大家一起做好管理檢疫對象的防疫工作。

當代警政策略的產生，就是要避免警察被動、疲於奔命、趕場救火式的處理治安狀況，強調與主動先發的方式處理問題；此一綜合點、線、面的警政策略，可以用來管理檢疫對象此一重點的防疫工作。

（作者為中央警察大學行政管理系教授）

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