◎ 張俊龍

武漢肺炎疫情嚴峻，意外使得包括護照正名、華航改名等成為社會議論焦點。另一方面，中國人民面對中共隱瞞疫情，以及粗暴顢頇、無視人命及人權的防疫措施，波及國際，造成至今十多萬人死亡、產業經濟停擺的世紀災難，包括中國在內的全球知識菁英、民間輿情，已對中國共產黨政府產生深刻的質疑。

台灣是華人世界唯一落實民主憲政的國家，身處這極可能是國際局勢發展的轉折關口，理應在民主轉型三十年憲政基礎上，積極推動制憲公投運動，為台灣的未來做好準備。

向來，台灣雖然於三十餘年前解除戒嚴，但礙於兩岸糾纏的關係，卻一直未在憲政上真正解嚴，視談論國家主權領土及政府體制變更等議題為禁忌，導致中華人民共和國政府利用中華民國憲法的主張國家統一的荒謬規定， 以「一個中國」的主張，在國際社會混淆視聽，打壓台灣的生存空間，同時分化台灣內部，讓親中賣台的投機份子躲在「一中憲法」的保護傘下，與中國唱和統一謬論，造成台灣國家發展內外交迫的窘境。

因此，只有透過推動制憲公投運動，將台灣社會對於憲法的討論徹底解嚴，集合三十餘年的憲政經驗與國際憲政思潮制定新憲，重新凝聚國家認同意識，才能杜絕中共及親中份子操弄分化的空間。

台灣自一九九一年五月一日宣布中止動員戡亂時期臨時條款時，就已經實質宣佈台灣與中國是兩個互不隸屬的國家。但台灣社會受限於自我憲法戒嚴的心態，民主轉型的最後一哩路—制定新憲，一直沒辦法實現。

台灣不論有無推動制憲運動，都無法避免面對中國的武力威脅與侵略。因為中共非常清楚，只要民主台灣存在一天，中共政權統治中國的合法及合理性基礎就有被摧毀的可能性。台灣要真正的安全，只有放開大步推動制定新憲論辯，讓中國人民看到台灣是如何在自由、民主、法治的憲法精神下，建立真正屬於人民的現代民主國家過程。藉由台灣的制憲公投運動，鼓舞中國人民勇敢地站出來抗爭中共政權，勇敢地用人民的力量建立民主、自由、法治的新中國。

（作者為台灣制憲基金會副執行長，上海復旦大學國際關係博士班肄業）

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