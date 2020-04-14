社論》打造對抗武漢肺炎的「台灣模式」

武漢肺炎疫情全球蔓延，確診及死亡人數不斷攀升，沒受感染的國家僅極少數，人類生活大受衝擊。當此人人聞疫色變的時候，生活能大致維持正常的社會鳳毛麟角，台灣是其中之一，受到國際社會越來越多的讚美。不過，對抗瘟疫的艱苦戰鬥仍在進行，我們既要珍惜至今得之不易的成績，也須戰戰兢兢，全民齊力，共創防疫的「台灣模式」，戰勝瘟疫，確保安全而免於恐懼的生活。

我國對抗疫病的表現，受到國際社會稱讚，當然是數字說話：不論確診或死亡人數，都相對鄰近國家為低；疫情初期預言台灣將是「全球第二慘」的美國約翰霍普金斯大學因此摃龜。這項預估其實並非無的放矢，十七年前同樣傳自中國的SARS，就曾害慘了台灣；而一百多年來，每次中國發生傳染病，台灣很少不跟著遭殃。

國際間稱讚台灣的表現，有來自名人專家，也有知名媒體。演藝天后芭芭拉史翠珊盛讚台灣，雖與中國一水之隔，和武漢有直航班機，但成功挺過大流行，大多數學校和商家正常運作。科技大老比爾蓋茲強調，台灣在疫情中掌握重點，確實而全面檢測，防止病毒大量蔓延，經濟未受衝擊停擺，堪為防疫模範。前年獲頒諾貝爾醫學獎的日本免疫學家本庶佑告訴「日經」，台灣透過一個號碼統一管理個人醫療等信息，遠距教學讓老師與學生的一對一感更強，很有參考價值，日本應即實施。同樣是內行人的話，法國前衛生及外交部長杜斯特布拉吉甚至以「難以置信」，形容台灣成功的防疫危機處理。

知名媒體相繼報導。「美國之音」以「台灣模式」為題，探討台灣防疫成功方程式的內容。CNN新聞網舉台灣為例，強調「控制疫情不靠專制，民主國家如台灣也做得到」。美國公共電視網（PBS）也以深度報導，由資深主播茱蒂伍澤芙介紹台灣防疫的「成功故事」。「德國之聲」進一步派記者來台灣，觀察機場防疫、體會居家檢疫的過程，對執行的警察、里幹事和防疫相關措施，都有實地報導和大致正面評價；還訪問了在台灣的德國人，標題生動地說出感受︰「在台德國人：這裡讓我們感覺很安全。」

台灣至今的表現，可從幾方面說。首先是記取SARS的經驗教訓，對中國疫情處理打問號，迅速成立中央流行疫情指揮中心，醫療專業當家，每天公開簡報，部會之間有協調，醫院也保有三十天醫療用品庫存。SARS的經驗不僅讓對抗流行病的專業和機制有所傳承運作，公眾也大都能配合防疫；在歐美國家引起抗拒的戴口罩，在台灣問題較少。事實上，SARS以來的多項公衛研究已顯示，戴口罩主要在防止病毒經由飛沫傳播，從而減少二次感染，保護他人作用大於自保。

口罩供需也反映政府作為的適當性。台灣於一月下旬禁止口罩出口，曾招致批評。隨著疫情演變，全球一罩難求，台灣人購買價廉實用口罩大致不成問題，還可捐贈各國，這一「從自助到助人」的過程，顯示當初禁止出口、並以實名制配售做法是對的。

口罩的配售，經幾度進階，從排隊等候、網路購買到超商預購取貨，健保卡、網際網路和手機都發揮作用，加上口罩地圖及方便購買的諸多應用程式，這就導出台灣防疫的另一特色︰善用資訊科技。應用科技掌握數據，不但便利了口罩配售，也在監測、追蹤、隔離等抗疫大有作為。其中，監測人潮並預警，可降低群聚感染；對須檢疫隔離者的電子圍籬，減少當事人趴趴走，已有不少國家跟進。

此外，在抗疫工作中，到處可見政府與民間齊力成事，也是構成台灣模式的另一要素。口罩網購和地圖製作有官民合作，口罩國家隊有產業的貢獻，配售也需藥局、超商配合作業。今後在醫療裝備、檢測、生物製劑、疫苗開發、新藥等的升級或國家隊，也都需要產官學協力。

最基本的，防疫攸關每一個人的安危福祉，台灣至今表現亮眼，也須歸功於公眾的配合。勤洗手、戴口罩、減少群聚和自主健康管理，雖屬個人行為，防疫期間卻有公共衛生效應。

所有這些，都在台灣民主制度下運作達成，這就突出CNN所強調：「控制疫情不靠專制，民主國家如台灣也做得到。」如今抗疫還在進行，再接再厲，打造成功的「台灣模式」，對台灣人、台灣、全世界，都是值得奮鬥的目標。

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