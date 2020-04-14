自由廣場》趁著疫情 重新思考減法人生

◎ 陳文卿

因疫情關係，有人居家檢疫，被關在特定場所不能出門。更多的上班族則每天除了到固定的工作場所外，也盡量減少外出，搭公共交通工具、到公共場所也受到很多限制，很多人因此抱怨連連。可是比起一些通常被認為較台灣先進的國家，如美國、日本、歐洲等，很多地方都已採取封城的措施，在台灣的我們是很幸運的，因為大部分人仍可正常工作、上學。因此碰到被限制部分行動時，不妨了解學習早期佛教的「結夏安居」制度，並作心理調適。

佛陀時代曾於每年的夏季，制定有三個月的「安居期」，禁止出家人外出而致力修行，類似閉關潛修。其緣起是因夏季為草木、蟲類繁殖最盛時，若外出易誤傷害生靈而犯佛戒。另一方面則因此時氣候溫熱潮濕，周遭環境充滿瘴癘之氣易產生瘟疫，因此避免外出乃具有慈悲護生及預防感染疫疾的雙重目的。

而安居圓滿後的「解夏日」，大眾互相報告修行心得，或反省安居中的行為，若有不如法處則相互懺悔。很多僧人的修行大為精進，甚至因此證果。解夏後僧眾乃可接受供養，這也是「盂蘭盆會」的由來，衍生到中國就變成中元普度了。

現在為了防範武漢肺炎，大家安居戶內避免外出相互感染，這也是另類的結夏安居。因此期待疫情過後，世人也可有所收穫。

處於競爭激烈的工商業時代，很多人其實都在瞎忙。有句俗諺說，「人情世事都陪到，無鼎也無灶」。形容有人整天忙於交際應酬，卻將本業荒廢掉因而家當賠光光了。而為了防疫，大家將向外攀緣的心收回來，重新省思心靈的世界，未嘗不是一得。而飛機停飛，很多工商活動暫停，全球的溫室氣體排放也減緩了，卻也是提供大地安養生息的機會。

日前至某單位開會，與同時出席的友人聊到這一陣子，有很多的聚會取消了，連一些例行性的會議也明顯減少了。主辦機關都會思考是否仍有召開會議的必要？或者將相關議題提出來，請大家表示書面意見就可以了。隨之發現，問題仍可解決，很多工作之推動，也不致因之而延宕。因此不禁想到，以前我們是否浪費太多時間、精力去開冗長無效率的會議？而這些會議可能根本沒有召開的必要。

因疫情造成經濟衝擊，很多人的收入減少了，此時不妨回歸簡樸生活。期待疫情過後，大家或許可重新思考「減法人生」。手機沒必要一兩年就更換新機種，家具、服飾也可延長使用，喧譁空洞只圖一時歡樂的活動也可少辦。大家放慢腳步，降低需求，不僅節能減碳，生活也可以過得更充實。

（作者為台灣資源再生協會常務理事）

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