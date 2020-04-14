自由廣場》（北社評論）為本土政黨永續執政奠基

◎ 李川信

二○一九年年底，中國隱匿武漢肺炎的嚴重性，導致疫情蔓延無一國家倖免，幸好台灣是蔡總統執政，防疫工作超前部署，成效舉世稱羨，實乃天佑台灣。然而日前ＷＨＯ秘書長譚德塞卻召開記者會，怒罵台灣以種族歧視的字眼對其人身攻擊；針對譚德塞的不實指控，欣見蔡總統立即表達強烈的抗議。

而隨著疫情指揮中心每天的記者會，疫情成為媒體及國人的關心焦點，無不希望早日消滅新冠病毒。等疫情過後，蔡總統的新任期即將展開，我們站在民間的角度，提出幾點淺見，期待蔡政府在現有的政績基礎上，為本土政黨永續執政奠定基石。

一、司法民主化。司法改革是台灣政治民主化的最後一塊拼圖，國人對司法的不信任度高達八十％以上，原因在於制度的不民主、司法人員專業的傲慢與獨裁、與不良司法人員的無法淘汰；而人員素質的提升得假以時日，制度的改革則較易推動，冀望政府能實施「陪審制」，以改革司法審判時的「黨國思維、自由心證」。

二、轉型正義的實踐。「促進轉型正義條例」通過後，受國人矚目的是「不義遺址」的處置，其中又以「中正紀念堂」的銅像，及位於大溪慈湖、頭寮兩位前總統的棺木為最，拆除銅像、棺木入土為安、建物轉型也是轉型正義的實踐。

三、正名的突破。困擾許久的「中華民國ＲＯＣ」護照，立委林宜瑾質詢時建議改為Republic of Chunghua，行政院長蘇貞昌回應改為Republic of Taiwan，或許漢字「中華民國」一時無法取消，但護照上要讓外國看的英文改為TAIWAN應該不是難事；至於「中華航空、中華郵政、中國鋼鐵」等國營機構的正名也應逐步進行，以避免遭誤解為中國的事業。

四、憲政的落實。憲政改革不能只談十八歲的公民權，更須有多層次多面向的改革，如政府體制、國會體制等，而且修憲得經過立法院程序及公民複決，本屬不易，不妨朝野思考制定一部符合現狀的台灣新憲法。

台灣是一個國家，卻屢遭藍營質疑違憲，反倒無視真正違憲的國家名稱如「中華台北」、「台澎金馬」、「台北經濟文化中心」。台灣國家生存危機四伏，內有親中政黨處處掣肘，外有中國虎視眈眈企圖併吞，唯有本土政權永續執政，步步為營，才能突破困境壯大台灣，蔡總統及其團隊當肩負此重責大任。

（作者為北社社長）

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