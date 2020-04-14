自由廣場》表彰工程領域的「居里夫人」典範

◎ 陳信文

中國工程師學會近日評選論文獎，入圍競爭的論文共有十七篇，其中通訊作者為女性的論文僅有一篇，比例明顯偏低。入圍的論文主要是由學會與各所屬專業學會推選，所以未來除了再省視各學會的優秀論文推選辦法之外，更重要的應是思考如何創造一個女性理工專業人才更好發展的環境。筆者於擔任台灣化學工程學會理事長後，針對學會過往所頒授的獎項進行檢討，發覺女性得獎比例也是非常之低。目前就讀理工科系的女性，雖然仍有提升空間，但已不是十分稀少。以國立清華大學為例，理工科系學生中，女性學生在大學部的比例為二十八％、碩士班為二十五％、博士班為二十％。但是很明顯的是在各專業學會中，女性得獎比例遠低於其在專業領域中的人數。

時代雜誌在三月底出版了百位年度女性（100 women of the year）的特刊。在這百位年度女性中，主要都是具影響力的個人，但也有一些年是以一群人為代表，如1920年（100年前）的年度女性就是一群爭取女性投票權者（suffragists）。而今年是爭取女性投票權百週年的紀念，也是時代雜誌在此年製作此專輯的原因。這些年度女性都是改變歷史的女性，她們的故事與貢獻都很值得拜讀與深入了解。在這百位當中屬於科學家的應有七位，包括了Emmy Noether（1921）、吳健雄（1945）、Rosalind Franklin（1953）、Grace Hopper（1959）、Stephanie Kwolek（1966）、屠呦呦（1979）與Françoise Barré-Sinoussi（1983）。雖然居里夫人應是最具盛名的女性科學家，但是她獲得諾貝爾獎的時候為1911年，已是早於1920年。

名教育學家F. Froebel曾說「教育無他，唯愛與榜樣」。時代雜誌的宣揚典範，是鼓勵平權發展的重要作法。經過這麼長久的努力，學界在平權確實是有相當大的進步。於目前的工程領域中，在客觀的辦法與規定上，應都已大致做到性別的平等。然而類似「居里夫人」這種傑出的典範，在各領域中似乎都相對欠缺。台灣化工學會今年首次新設了「優秀女化學工程師」，就是希望能夠讓表現優異的女性化學工程師（教授、研究員），可以讓更多的同行看見，更重要的是讓年輕的女性看見，讓她們能有「有為者亦若是」等見賢思齊的想法。透過典範的建立，讓未來的女性工程師可以更大膽揮灑，打破（自己心中）頂上的玻璃天花板。

（作者為國立清華大學化工系講座教授兼副校長）

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