TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
投書
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 投書

自由廣場》原住民四個詞彙談台灣隊

2020-04-11 05:30
Facebook Twitter LINE

◎ 歐蜜．偉浪

阿美族最早的人民團體叫yofayof。阿美族部落沒有足夠的水源灌溉或飲用時，就在地勢較高的地方開闢水池儲水，除了灌溉，不缺水時就放乾池水捉魚，靠這水池灌溉又能分得魚蝦的一群人就叫「yofayof」。台灣在這一波波驚濤駭浪的防疫過程，台灣隊長發揮了阿美族yofayof的精神，為台灣城造一個活命的池子，待城民飲水無慮時大放池水，將池內的魚蝦（口罩）擴大分享給部落（世界）需要者，凡分享與被分享者共同結成了yofayof（世界公民），持續齊心擔負維護池子的任務與義務。

這種分享的精神，在排灣族也有一個詞彙叫semiljeva。排灣族族人上山打獵或是栽種小米製成小米糕後，都要與部落族人一起分享，而拿出來分享這動作就是semiljeva。今天，台灣隊從日產數百萬片口罩遞增到一千五百萬片，足敷國人使用下第一波一千萬片分享給各國急用的一線醫護人員，這種願意分享與分擔的精神，積極參與國際公民的責任，不正是一流國家台灣的榮耀與驕傲嗎？

布農族對於天體運行有一個詞彙叫Dihanin，意義包括神、天空、日曆上的天、氣象的名詞與宇宙。dihanin是布農族人倫理道德的主宰者，人際間也有dihanin在視察著。當人的行為符合或違反某種標準時，就會受到dihanin的獎賞或懲罰。中共長期無端欺壓台灣，製造全球正常秩序的混亂，必遭dihanin嚴厲的懲罰（筆者是牧師此亦可譯為上帝）。

泰雅族pinhaban（攻守同盟之意），在中央山脈任何一個泰雅聚落或領域遭敵人侵犯時，週邊各部落必共同抵禦的傳統機制就叫pinhaban。台灣成功的防疫經驗，在國際大放異彩，普獲各國領袖的好評，這就是pinhaban的精神。今天國家台灣的處境極其艱困，為守護台灣二千三百萬人民的安全與福祉，全體國人團結一心、一致對外，共同維護台灣人民安全，才有能力貢獻世界。

面對口罩之亂，筆者要說：夠了！不要在雞蛋裡挑骨頭，回歸到阿美族yofayof的精神，成為正向台灣國民的一份子，共同維護台灣這寶貴的生命水池。原居住台灣人的夢（原夢），共同圓這美麗的夢，因為您我都是台灣隊。

（作者為台灣基督長老教會牧師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.