自由廣場》原住民四個詞彙談台灣隊

◎ 歐蜜．偉浪

阿美族最早的人民團體叫yofayof。阿美族部落沒有足夠的水源灌溉或飲用時，就在地勢較高的地方開闢水池儲水，除了灌溉，不缺水時就放乾池水捉魚，靠這水池灌溉又能分得魚蝦的一群人就叫「yofayof」。台灣在這一波波驚濤駭浪的防疫過程，台灣隊長發揮了阿美族yofayof的精神，為台灣城造一個活命的池子，待城民飲水無慮時大放池水，將池內的魚蝦（口罩）擴大分享給部落（世界）需要者，凡分享與被分享者共同結成了yofayof（世界公民），持續齊心擔負維護池子的任務與義務。

這種分享的精神，在排灣族也有一個詞彙叫semiljeva。排灣族族人上山打獵或是栽種小米製成小米糕後，都要與部落族人一起分享，而拿出來分享這動作就是semiljeva。今天，台灣隊從日產數百萬片口罩遞增到一千五百萬片，足敷國人使用下第一波一千萬片分享給各國急用的一線醫護人員，這種願意分享與分擔的精神，積極參與國際公民的責任，不正是一流國家台灣的榮耀與驕傲嗎？

布農族對於天體運行有一個詞彙叫Dihanin，意義包括神、天空、日曆上的天、氣象的名詞與宇宙。dihanin是布農族人倫理道德的主宰者，人際間也有dihanin在視察著。當人的行為符合或違反某種標準時，就會受到dihanin的獎賞或懲罰。中共長期無端欺壓台灣，製造全球正常秩序的混亂，必遭dihanin嚴厲的懲罰（筆者是牧師此亦可譯為上帝）。

泰雅族pinhaban（攻守同盟之意），在中央山脈任何一個泰雅聚落或領域遭敵人侵犯時，週邊各部落必共同抵禦的傳統機制就叫pinhaban。台灣成功的防疫經驗，在國際大放異彩，普獲各國領袖的好評，這就是pinhaban的精神。今天國家台灣的處境極其艱困，為守護台灣二千三百萬人民的安全與福祉，全體國人團結一心、一致對外，共同維護台灣人民安全，才有能力貢獻世界。

面對口罩之亂，筆者要說：夠了！不要在雞蛋裡挑骨頭，回歸到阿美族yofayof的精神，成為正向台灣國民的一份子，共同維護台灣這寶貴的生命水池。原居住台灣人的夢（原夢），共同圓這美麗的夢，因為您我都是台灣隊。

（作者為台灣基督長老教會牧師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法