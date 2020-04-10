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自由廣場》恢復軍審？

2020-04-10 05:30
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◎ 曾宥芯

吳斯懷主張「恢復軍審」，筆者的疑問是，一位不分區立委屢有爭議言行，「恢復軍審」真的只是個人意志？沒有政黨默許？抑或更深層的，是軍方保守勢力的體現？

姑且不探究吳委員與所屬政黨的複雜關係，單就一位退役中將曾赴中聽訓，該黨毫不顧慮；上任後頻有爭議言行，但該黨仍沒積極處理；要說政黨沒有容忍甚至默許，坦言真的說不過去。

而吳委員於三月二十四日院會質詢時曾提到軍審改革，筆者以法律相關從業人員、過去並有近四年的國會工作經驗來說，有關吳委員還有部分人士三不五時打著的「軍法廢除所以軍紀敗壞說」，這是嚴重的錯誤認知。

查現行「軍審法」第一條：「現役軍人戰時犯陸海空軍刑法或其特別法之罪，依本法追訴、處罰。現役軍人非戰時犯下列之罪者，依刑事訴訟法追訴、處罰……」，意即軍法一直都在，只是現役軍人於承平時期犯罪，其偵審程序不適用「軍審法」，而係依「刑事訴訟法」由普通檢審辦理。若逕以個案就對現役弟兄們下了軍紀的負面評價，難道沒以偏概全？甚者過往軍中還可能更常發生選擇隱匿、不敢通報處理的問題。

當年軍審改革是為了減少以長官唯命是從的影響，更要避免軍中學長學弟文化致有人情干預的疑慮，以相對客觀公正的方式來確保檢審的獨立性及案件的透明性。

並不是吳委員不能以退役中將的身分表示立場，而是意見的合理性為何？又難保不會是另一種學長學弟的變相干預？

更讓筆者擔心的，或許軍中與吳委員有同樣想法者可能不算少數！好比四月八日委員會上國防部回應呂玉玲委員的備詢內容，就讓人感到相當憂慮……，雖然當年軍審順應民意改革、釋出部分職權，但對於軍中擁護權力者產生權力的剝奪感，甚至有受外部監督的不安感；此外，對於改革相對應要轉變的各項措施，也由於軍方的鈍重性，不是短時間就能順利完成。

然而筆者仍想呼籲，既然軍審改革時的執政者已選擇「開大門走大路」，雖國防部態度有點「開大門走小路」，仍不希望在吳委員或呂委員等人的「關切」之下「開大門卻走回頭路」，而打了當年執政者的臉。

（作者為法律研究員，前國會助理）

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