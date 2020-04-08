自由廣場》吸菸增加新冠肺炎病毒感染率

◎ 陳子瑄

英國倫敦帝國學院Imperial College London健康政策組研究指出，菸草燃燒後產生的有毒物質會傷害呼吸道的粘膜，使肺壁變得脆弱，不但會製造更多接受新冠肺炎（COVID-19）病毒ACE2受體提高感染風險，一旦感染，容易轉為重症。

至昨日下午五時全球死亡病例數突破七萬四八四五例。至今美國全境累計三十六萬八四四九人感染，其中一萬三三四一人死亡，居全球之冠。而因新冠肺炎死亡人數竟一躍成為美國十大死因第三名，僅次於癌症和心血管疾病。而吸菸不但是癌症、心血管疾病等慢性病的危險因子，吸菸患者一旦受到新冠病毒的侵襲，將加劇症狀惡化。美國一項最新評估中國共一五四九例新冠肺炎病例的研究顯示：有吸菸的新冠肺炎患者惡化風險非但比不吸菸者高，死亡風險更是高出二．四倍。其中的七十八例患者的病例研究發現，有吸菸史的患者死亡率更高達十四倍！

此外，老年人口與吸菸人口感染新冠肺炎其死亡率均顯著較高。而從全球新冠肺炎確診人數及死亡人數來看，吸菸者、年長者和慢性病患者，皆是感染新冠病毒的高風險群；而幾乎所有國家的男性感染者的死亡率，都高於女性。除了先天的生物因素之外，重要的就是後天的健康行為和生活習慣。在男性全球吸菸率普遍高於女性的狀況下，使男性有更高的風險罹患肺部和心血管疾病，而吸菸者一旦受到新冠肺炎的侵害，則會導致症狀變得更加嚴重，提高死亡機率。

吸菸者的肺臟因接觸菸品中有害微粒或氣體，易產生發炎反應導致肺機能低下，亦會增加氣喘、肺阻塞（COPD）、支氣管炎、肺癌…等肺部疾病發生率。癮君子及早戒菸，可增強對病毒的抵抗力，別讓菸品成了病毒入侵的破口，也保護了家人不受二手菸與病毒的危害。

（作者為公共衛生博士候選人）

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