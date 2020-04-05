自由廣場》中國國民黨的22.8

◎ 林文德

「就算」是旺旺中時四月三日公布的民調結果，也顯示中國國民黨快速邊緣化的現象，竟然那麼怵目驚心。

這份在三月三十一日至四月一日進行的第十屆立委就職滿兩個月調查，雖然成功有效訪問樣本數僅僅只有少到很奇怪的一百人，號稱抽樣誤差為正負三．一％，若考量機構效應，那麼調查結果彷彿有如一顆「藍色驚爆彈」：高達五十七％受訪者滿意民進黨立委問政表現，時代力量拿到四十六．四％的滿意度，民眾黨三十一％，國民黨墊底，只有二十二．八％。

然而，說是驚爆，卻好像也不令人意外。看看吳斯懷、看看夾手珍、看看Lulu張、看看掃把葉…，荒腔走板到族繁不及備載。更嚴重的是，整個黨不知道、或是不認為自己有錯！就算那位原先被寄予厚望的年輕主席，在短暫的接軌台灣民意之後，似乎也被深藍（或者紅）綁架、改口了！

蔡英文能說服、或者安撫台獨基本教義派，國民黨內能擺平「一中」的小英在哪裡？沒有？那就盡早下架，好走不送了！

（作者任職金融服務業，新北市民）

從陳玉珍看國民黨

◎ 陳慶坤

中國國民黨立委陳玉珍表示「中華民國是一個國家，但台灣不是國家」，遭行政院長蘇貞昌開嗆「沒資格當國會議員」，蔡英文總統也接著表示「蘇揆反映很多台灣人的想法」。其後陳玉珍強調「民進黨完全執政已經第五年了，要改國號、國名請自便，我不反對修憲、正名，要用什麼國名可以由民意決定，但千萬不要說一套、做一套，欺騙百姓。」一段政治攻防，讓人看見國民黨目前處境的荒謬。

李登輝主政時期苦心孤詣期望國民黨本土化，卻遭到黨國徒子徒孫羞辱甚至開除黨籍。蔡英文總統秉持台灣人的包容、謙卑，依然喊出「中華民國台灣是台灣人民最大共識」！國民黨卻不領情，寧可與中共唱和，以「反台獨」之名打壓台灣，嗆聲「有種就宣布獨立」，這是意欲引中共武統台灣嗎？怎麼一副殖民者的嘴臉？

再談誰在欺騙百姓。國民黨七十年來以虛構的反攻大陸、三民主義統一中國、九二共識一中各表，哪一件不是在欺騙台灣人？太多台灣人被洗腦造成國家認同混亂，所謂「台灣不是國家，是一個地理名稱！」人民情感與土地分裂，這不是國民黨造成的嗎？現在陳玉珍又挑起急統的大纛，將北京稱為「中央」，到宣告「台灣不是國家」，在在顯現軟土再深掘的霸道，勢必加速國民黨在台灣消失的命運，江主席可曾警醒？

（作者著有《思想被宰制的福爾摩沙》，現任大學助理教授）

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