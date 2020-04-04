TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
投書
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 投書

自由廣場》從病毒存活時間談防疫

2020-04-04 05:30
Facebook Twitter LINE

◎ 賴秀穗

一顆小小的武漢肺炎病毒，竟然在四個月不到的時間，擾亂了全球人類的自由生活，奪走了五萬人生命，更使全球的經濟大崩盤，這種威力比數顆核彈所造成的殺傷力還大，如果不是人造的病毒，能夠有這樣驚人的殺傷力嗎？

在三月初以前，武漢肺炎病毒感染人的資訊，如病毒的性狀，傳播方式，感染的對象及臨床的病徵等，全靠隱匿疫情的中國透露出來。如今歐美的感染及死亡的人數已遠超過中國，對該病毒的了解也較多了，如果中國在武漢肺炎發生後，能夠真實的向WHO或外界說明清楚，就不會造成世界的大災難。

最近美國有11個病毒及傳染病學家，對病毒在環境的存活時間，重複做了十次的試驗結果，發表在新英格蘭醫學雜誌，他們將武漢肺炎病毒液噴灑在室內的空氣中，發現在空氣中的病毒可以存活三小時，病毒掉落在銅器表面可活四小時，在紙板上可活24小時，在光滑的塑膠及不鏽鋼表面可活二至三天，他們認為武漢肺炎的病毒可以藉空氣傳播，因此在密閉的空間，如機場大廳、飛機、船舶、捷運、公車、房間及電梯內，很容易造成感染，戴口罩可以減低感染的機率。

過去認為病毒感染的對象以成年及老人較多，20歲以下的年幼及年輕人只有2%的感染率，而且都為無或輕症的感染，幾無死亡者；但最近中國發表了一個調查報告，在15歲以下的1391個小孩中，有171個(12.3%)感染到武漢肺炎，平均年齡為6.7歲，大部分為無或輕微症狀，但有一個十月齡的嬰兒及14歲少年死亡。在三月底至四月初，法國、美國及英國也分別出現一個15歲少女、未滿一歲的嬰兒及13歲少年的感染死亡。台灣也有三個幼童，4歲、5歲及11歲的感染。最近由歐美回國入境的感染者，都是在學的年輕人，雖然年輕人的感染以輕症較多，但如發生所謂的細胞素風爆(cytokine storm)時，免疫系統為殺死體內的病毒，產生過度的反應，反而攻擊自已的細胞導致死亡，因此年輕人不應掉以輕心。

出生嬰兒也感染到武漢肺炎，懷孕婦女會擔心懷孕期間，胎兒會不會受到感染導致流產或死產，這方面中國也有調查結果。感染到武漢肺炎的18個懷孕末期的婦女，因年輕，大部分是輕症，九個孕婦經剖腹生產，另外九個自然生產，出生的胎兒都正常，在胎兒的體液、尿囊液及母乳內都檢測不到病毒，結果顯示病毒不會經胎盤感染到胎兒，亦即不會造成垂直感染；生後嬰兒的感染，應該是接觸所造成的感染。

最近歐美各國有許多感染武漢肺炎病毒者，在發燒、咳嗽症狀出現之前，常有失去嗅覺及味覺的情形，事實這種症狀是有可能的，而不是因為病毒的變異所引起的，因為武漢肺炎病毒要進入人體造成感染，是靠血管收縮素轉化酶2的接受器(ACE2,Angiotensin-Converting Enzyme 2)入侵到人體細胞，因人體各種器官的細胞表面，都有ACE2接受器，但以肺部及小腸的細胞最多，因此感染者，主要呈現肺部的病變，引起呼吸困難及下痢的症狀。神經組織也有ACE2的接受器，但腦脊髓的循環系統有多層細胞組成的屏障，一般的細菌及病毒病原，無法經過血行進入大腦造成感染，可是視覺及味覺神經是屬於末梢神經，可與病毒直接接觸造成感染，何況武漢肺炎主要是經鼻或口腔感染，因此如有失去味覺或嗅覺的人，應該主動要求檢驗。

台灣對武漢肺炎的防疫，成功防堵由中國入侵的帶毒者後，積極準備防疫的物資及設備，並因應疫情的變化改變防疫的策略，雖然目前每天都有十多個境外移入的確診病例，但多在掌控中，防疫單位一直運用篩檢、隔離及追蹤接觸者的防疫策略，如果全民能夠配合戴口罩，勤洗手及避免群聚的活動，台灣應可避免一場世界大瘟疫的災難。

（作者為台灣大學獸醫專業學院名譽教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.