自由廣場》從病毒存活時間談防疫

◎ 賴秀穗

一顆小小的武漢肺炎病毒，竟然在四個月不到的時間，擾亂了全球人類的自由生活，奪走了五萬人生命，更使全球的經濟大崩盤，這種威力比數顆核彈所造成的殺傷力還大，如果不是人造的病毒，能夠有這樣驚人的殺傷力嗎？

在三月初以前，武漢肺炎病毒感染人的資訊，如病毒的性狀，傳播方式，感染的對象及臨床的病徵等，全靠隱匿疫情的中國透露出來。如今歐美的感染及死亡的人數已遠超過中國，對該病毒的了解也較多了，如果中國在武漢肺炎發生後，能夠真實的向WHO或外界說明清楚，就不會造成世界的大災難。

最近美國有11個病毒及傳染病學家，對病毒在環境的存活時間，重複做了十次的試驗結果，發表在新英格蘭醫學雜誌，他們將武漢肺炎病毒液噴灑在室內的空氣中，發現在空氣中的病毒可以存活三小時，病毒掉落在銅器表面可活四小時，在紙板上可活24小時，在光滑的塑膠及不鏽鋼表面可活二至三天，他們認為武漢肺炎的病毒可以藉空氣傳播，因此在密閉的空間，如機場大廳、飛機、船舶、捷運、公車、房間及電梯內，很容易造成感染，戴口罩可以減低感染的機率。

過去認為病毒感染的對象以成年及老人較多，20歲以下的年幼及年輕人只有2%的感染率，而且都為無或輕症的感染，幾無死亡者；但最近中國發表了一個調查報告，在15歲以下的1391個小孩中，有171個(12.3%)感染到武漢肺炎，平均年齡為6.7歲，大部分為無或輕微症狀，但有一個十月齡的嬰兒及14歲少年死亡。在三月底至四月初，法國、美國及英國也分別出現一個15歲少女、未滿一歲的嬰兒及13歲少年的感染死亡。台灣也有三個幼童，4歲、5歲及11歲的感染。最近由歐美回國入境的感染者，都是在學的年輕人，雖然年輕人的感染以輕症較多，但如發生所謂的細胞素風爆(cytokine storm)時，免疫系統為殺死體內的病毒，產生過度的反應，反而攻擊自已的細胞導致死亡，因此年輕人不應掉以輕心。

出生嬰兒也感染到武漢肺炎，懷孕婦女會擔心懷孕期間，胎兒會不會受到感染導致流產或死產，這方面中國也有調查結果。感染到武漢肺炎的18個懷孕末期的婦女，因年輕，大部分是輕症，九個孕婦經剖腹生產，另外九個自然生產，出生的胎兒都正常，在胎兒的體液、尿囊液及母乳內都檢測不到病毒，結果顯示病毒不會經胎盤感染到胎兒，亦即不會造成垂直感染；生後嬰兒的感染，應該是接觸所造成的感染。

最近歐美各國有許多感染武漢肺炎病毒者，在發燒、咳嗽症狀出現之前，常有失去嗅覺及味覺的情形，事實這種症狀是有可能的，而不是因為病毒的變異所引起的，因為武漢肺炎病毒要進入人體造成感染，是靠血管收縮素轉化酶2的接受器(ACE2,Angiotensin-Converting Enzyme 2)入侵到人體細胞，因人體各種器官的細胞表面，都有ACE2接受器，但以肺部及小腸的細胞最多，因此感染者，主要呈現肺部的病變，引起呼吸困難及下痢的症狀。神經組織也有ACE2的接受器，但腦脊髓的循環系統有多層細胞組成的屏障，一般的細菌及病毒病原，無法經過血行進入大腦造成感染，可是視覺及味覺神經是屬於末梢神經，可與病毒直接接觸造成感染，何況武漢肺炎主要是經鼻或口腔感染，因此如有失去味覺或嗅覺的人，應該主動要求檢驗。

台灣對武漢肺炎的防疫，成功防堵由中國入侵的帶毒者後，積極準備防疫的物資及設備，並因應疫情的變化改變防疫的策略，雖然目前每天都有十多個境外移入的確診病例，但多在掌控中，防疫單位一直運用篩檢、隔離及追蹤接觸者的防疫策略，如果全民能夠配合戴口罩，勤洗手及避免群聚的活動，台灣應可避免一場世界大瘟疫的災難。

（作者為台灣大學獸醫專業學院名譽教授）

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