自由廣場》捐贈口罩提升社會集體道德

◎ 徐仁輝

自蔡總統宣布我國將捐贈歐美災情嚴重國家與友邦一千萬片口罩與其他醫療用品後，這兩天國際間許多的感謝與佳評不斷，包含白宮國安會與歐盟執委會主席等推特的謝詞，一吐國人長期遭世衛組織（ＷＨＯ）排擠的怨氣，更提振台灣善盡國際社會責任的士氣。

武漢肺炎一月間爆發，政府即高度警覺，採取禁止口罩出口與統一徵收配售政策，並成立口罩生產國家隊，目前已可日產一千三百萬片，為全世界第二大生產國。期間雖一度出現搶購現象，但自從口罩實名制後，藥商與民眾的充分配合，口罩已可滿足需求，供應無虞。再加上指揮中心積極控制疫情，各級政府與全民的同心防疫，截至目前為止，尚無大規模社區感染發生。

國家與政府的形成，係生活在一起的人們基於共同的需要；憲法等國家基本大法，如同整個社會集體訂定的盟約；盟約目的在保障人民的權利（如生命、財產與自由等），進而促進集體的繁榮（如經濟成長與福利提高等）。民主國家的執政者必須要潔身自愛、遵守道德、與推崇博愛；且在法治基礎下，一切施政公開、透明、公正才能贏得人民的信任。人民也因有歸屬感與認同感，而對這塊土地產生責任、義務、團結與榮譽。因此政府的職責不僅要保障人民權利與促進集體繁榮，更有義務促進集體的道德，讓人民生活在充滿美德與愛的社會中。

多年來因中共的阻撓，我們無法加入國際組織，但台灣與國際的合作從未間斷，並贏得無數珍貴的友誼。如過去當我們有地震、颱風等重大災難時，經常獲得他國的關懷與援助。再如早期的台灣資源貧乏，亦有許多歐美傳教士本著愛人的精神，一輩子為台灣無私地犧牲奉獻。今日看到歐美國家疫情嚴重，每天數萬新增病例與數千人喪失生命，悲慘的景象，讓我們無法不正視。捐贈口罩，正可發揮愛己及人的博愛精神，與善盡國際社會責任。同時也是政府對國民的最佳教育與示範，有助於提升台灣社會的集體道德。

（作者為世新大學行政管理系教授）

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