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自由廣場》酷酷嫂，請戴口罩

2020-04-04 05:30
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◎ 李淑娟

「請問您是不是感冒咳嗽？我們有口罩可以提供給您！」

「我自己有啊！」

當中央疫情指揮中心公布「社交距離」，咖啡店裡出現間歇性酷酷嫂卻沒戴口罩的客人，年輕工作人員很有禮貌地上前關懷，卻碰壁了。

我只能盡可能地離咳嗽者遠一點，手邊的工作還沒有做完，但聽到咳嗽者對面坐著一位看起來懷孕三、四個月的孕婦，儘管是全然不相識的陌生人，我還是忍不住冒冷汗。

台灣很幸運、也很努力地守住新冠肺炎病毒防疫前兩波；邁入清明連假，儘管身邊有許多友人放棄返鄉掃墓，社會上還是有不少咳嗽、卻不戴口罩的人。有時走過空間狹小的咖啡店門口，裡面坐滿無罩暢談的客人，或是在座位周圍猛噴消毒液，見到熟人卻立刻摘下口罩的反射性動作，心中總是隱隱憂慮。

從小看著長大的女子，現於紐約從事醫療工作，在臉書分享「呼籲捐贈醫療防護器材」的報導，坦言現在情況非常嚴峻，每週只能用同一個N95口罩，每天回家再自行消毒。由於大量病人湧入，醫療防護器材消耗快速。我見她把臉書大頭貼，從美麗新娘婚紗照，換成全身醫療防護裝備守在電腦前確認病例數據的模樣，那一夜我震撼到失眠！世代巨浪讓她變身對抗新冠肺炎病毒最前線的戰士，一切源於歐美大眾在病毒爆發初期過於輕忽，除了心疼，只能祈願同在紐約的醫療友人留言私訊能提供援助，台灣捐贈的醫療防護物資，盡快分送到所有需要幫忙的國際醫療人員身邊。

看不見的病毒，顛覆全世界人們的生活。在台北認識的許多年輕人，原本已經申請好的海外度假打工，因為新冠肺炎大爆發而中挫；原本辭職要出發的青年，沒法到鎖國的歐洲展開新生活，舊東家又受到疫情波及業務減縮，暫時不可能回去，頓時成為待業青年。

「守護這個環境，有你有我。」那個被咳嗽客人頂回去，卻毫不氣餒的年輕工作人員，堅定地說。

戴口罩吧！你的健康就是所有人的健康。

（作者為影評人，台北市民）

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