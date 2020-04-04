自由廣場》社區藥局缺藥處方：健保大數據

◎ 沈麗娟

政府防疫措施漸見成效，新增確診案例逐漸降為個位數字。主管機關衛福部食藥署並表示目前持續監控藥品庫存，國內並無缺藥情況。可是，近一個月來，基層社區藥局業者卻持續高喊訂不到藥品，無法調劑處方箋，並且表示情況還持續惡化中。外界一頭霧水，明明全國有藥，為什麼社區藥局卻拿不到藥？

初步了解情況是這樣的：食藥署監測的只是藥商可供應的總體藥品存量，但是藥品的通路是從藥商物流分配到醫院及社區藥局—藥商因為事前與醫院簽約，有義務先滿足醫院的訂單，否則會違約受罰，故而分配到社區藥局的藥品量就會受限於醫院的訂單數量。考量目前疫情發生才三個月，全國藥品庫存數量仍然足夠，推論社區藥局缺藥應是分配不均造成的。

為何會出現藥品分配不均的狀況？筆者認為新冠肺炎疫情是一大變數。自疫情爆發以來，醫院平均門診量下降約二十％至二十五％，門診處方調劑量自然隨之減少，同時持慢性處方箋者也轉往社區藥局拿藥；再配合全國防疫體系將醫療責任負擔下放到社區藥局，社區藥局所需應付的藥品需求責任自然更為吃重。然而，目前食藥署因應疫情規定各醫療院所藥品訂購量不能超過「去年」同月的十％，顯然未將前述因疫情發生、民眾領用藥品場所改變納入考量，才會造成評估全國藥品存量足夠，但在滿足醫院需求後，社區藥局無藥可領的困境。

建議政府積極協調供應醫院及藥局所需藥品，例如可以參考口罩實名制的部分做法掌握醫院、社區藥局等不同場所的需求量，並參考疫情發生後較可信的數據，例如依前一個月健保申報藥品使用量比例分配撥補藥品數量，放寬醫院及藥商間合約罰款認定，也許能緩解目前缺藥問題。

我們的雲端藥歷資料完整世界第一，可以妥善利用國家隊的資源和力量，結合食藥署與健保署的力量，進行各醫療院所及社區藥局「藥品實名制」，因為這不只是在藥品製造端，更涉及實際藥品分配使用的問題要一併解決。

如果疫情不幸延續半年以上，全球製藥供應鏈或藥品運送的確可能會成為缺藥的主因，我們面對的，就會是全國性甚至全球性的缺藥問題，而非僅是分配不均而已，那時只能尋找替代藥品。幸運的是，很多疾病的治療都有第一線或第二線藥品，而第一線藥品，通常也有不同種類或不同廠牌。但如果是唯一治療藥品缺藥，則將影響治療。如果非得走到那一步，那麼就像由病毒所引爆第三次世界大戰一般，我們可能要準備面對有生以來最嚴峻的醫療狀況了。願天佑蒼生！

（作者為台灣大學藥學專業學院院長）

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