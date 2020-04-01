自由廣場》（林保華專欄）美國戰疫 百國聯軍須向習索真相

川普總統已向武漢肺炎宣戰，首次行使《國防生產法》的緊急權力，命令通用汽車加快生產呼吸機；紐約中央公園內也已設立野戰醫院，對國民也逐步提出各項戰疫的要求。紐約皇后區接近中國人聚集的法拉盛的Elmhurst醫院搬運屍體的車隊讓他震驚。

對付武漢肺炎，美國反應很快，二月二日開始實行暫時性的防疫入境規定，引發中國與世衛組織的不滿。但是美國遺漏了去排查這之前中國隱瞞疫情導致春節假期附隨中國人，至少是武漢人滲透進來的病毒。就如美國追查早已滲透美國境內的中國「千人計畫」那樣，立即擴大篩檢，找出隱藏的病毒，雖然這是更加困難的工作。然而偉大的美國人民一定會像珍珠港與九一一事件那樣很快站起來，然後與同樣受害的百國聯軍捉拿中共獨裁者習近平，由國際法庭進行公審釐清真相，還全球人類一個公道。用中共而不用中國，是因為廣大中國人也是受害者，他們也須向習近平追索真相與求償。

目前全球已經進入準生化戰爭的階段，這從各種緊急命令與各項變相戒嚴狀態可以看出。然而什麼原因造成這種病毒的產生與蔓延，只有習近平能夠回答。根據新唐人電視的介紹，除了人們對武漢的P4研究所高度懷疑之外，還引用海外社群媒體最近流傳二○一三年中國科學院一篇報導，哈爾濱獸醫研究所、中科院士陳化蘭團隊，當年五月在國際期刊《科學（Science）》發表論文，自稱把具有高度致命能力、但不容易在人類傳播的H5N1禽流感病毒，與H1N1人類流感病毒，結合成超級病毒，可以在哺乳動物間傳播。這篇論文說，該團隊已雜交出一二七種新病毒，其中三分之二以上對小老鼠高度致死，八種可以經由空氣傳播，其中四種獲得高效空氣傳播能力。

這個研究所當年接管了附近的日本七三一細菌戰部隊（中共一直拿來做反日宣傳的素材）的部分設施，並在二○一三年習近平執政時立即提升為P4等級。這是中國唯二的P4研究所。

目前武漢肺炎這個病毒非常怪異，除了有不同的潛伏期，無症狀者也可以感染別人，脫陽者還可以復陽；冰島更發現島上的這個病毒至少已出現四十種變異，特別是一名患者同時遭兩種病毒株感染。這都是中國的研究成果嗎？

多個國家領導人與皇室成員已經中鏢乃至死亡，中國領導人集體安然無恙，包括在湖北前線的指導小組，除了他們的高高在上，是否他們有了解藥？當然這是高度機密，只能供極少數領導人使用。

目前中共扮演救世主輸出偽劣醫療產品，僅僅是發死人財，還是讓疫情更惡性流傳？歐洲左翼國家還要繼續用華為的產品嗎？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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