自由廣場》線上教學眉角多

◎ 林彥佑

這一陣子，線上教學的議題吵得沸沸揚揚的。幾年前，筆者曾參與縣市端與教育部的教學影片錄製，包括了高雄市的drgo，以及教育部的moocs（磨課師）。在此，也想提出個人的經驗，就教於教育界的夥伴。

首先，是出版社授權的問題。記得當時我們在錄製時，長官再三特別交代我們，不能完全按照三家出版社的課本內容一字不漏，或引用超過幾成的文字，避免涉及法律的版權問題。其實，一般的中小學老師，對於法律的素養稍微不足，也因此，往往踩了紅線而不自知；因此，當時我們錄製的時候，是擷取課本、課綱的重要概念，加以改寫、再重新設計評量。簡而言之，便是和課本的文字大多不同，以避免出問題。當時，我們亦和出版社簽署授權書，以獲得出版社授權錄製，將材料放在線上供大家點閱。有鑑於此，筆者認為，這陣子的線上教學，教育當局宜再慎重地對第一線教師宣導，否則教師們出於停課不停學的理念，絞盡腦汁奉獻教育，卻被冠上不名譽的帽子，情何以堪？

其次，使用者的設備，均需再度審視。若要使用線上教學，牽涉到的設備，包括學校教室可能的設備、老師在家或在學校預錄或直播的設備、學生在家線上學習所需的設備；甚至是藝文課所需的實務投影、體育課的器材等。這陣子，和幾個對線上學習有興趣的師長一起閒聊，確實感受到部分老師極為熱情，已積極「超前部署」，也仍有一部分的老師「猶疑觀望」，但勢必也有一些老師「無動於衷」。這樣的結果，來自於老師們對「線上教學必要性」的考量，它無關對錯，但就是一種學習的管道。因此，除了設備之外，也應該讓教師有機會學習更多的知能。

有了設備之後，影片所呈現出來的風格，或是教師與學生互動的情境，抑或是學生彼此間是否會在視訊中互相嬉鬧（初次使用，難免會有興致高昂而無法專注學習），都會影響到學習的成效。（筆者甚至看到，學生和老師互動到一半，結果媽媽叫孩子去幫忙買東西；甚至不雅的穿著便從螢幕一方走過…）。此外，可以透過共備的方式，由校內或縣市內學有專精又熟悉資訊設備，且表達風格生動風趣的老師來錄製，勢必更能增加學生線上學習的吸引力。

除了線上學習之外，筆者更想強調，在剛上路的「新課綱」中，提及三大核心素養，其一便是「自主行動」，套用在學生的學習上，便是「自主學習」。其實，倘若停課的話，正是考驗學生是否有能力「自主學習」，教師大可不必把過多的時間聚焦於「線上學習如何執行」，而是可以嘗試把時間投注於「如何引導學生在家自學」。如果我們想讓新課綱的「自發」更為落實（三項精神為：自發、互動、共好），線上學習固然可以成為在家自主學習的管道之一，但絕非全部。因為，孩子的自學方式有很多，自己上網搜尋、運用閱讀策略自學、查詢紙本資料，或是詢問家長、透過網路詢問師長…。

新時代、新教育，筆者固然肯定「線上學習」之道，然而，它並非全部，它只是單一學習的做法罷了。

（作者為國小教師）

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