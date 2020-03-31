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自由廣場》差別費率無助降低空污

2020-03-31 05:30
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◎ 吳一忠

環保署預告，最快今年七月一日實施新空污費季節費率，希望能改善空品。但環團認為無濟於事，應從源頭鼓勵節能減排才治本。

有鑑於每年十月至隔年三月是台灣空氣品質不良的季節，環保署自一○六年十月起，推動秋冬季節的差別費率機制，發現比春夏季節排放量減少八．四％，政策似乎收到成效。

不過，根據排放數據分析，主要減量差異來自電力業、石化業、鋼鐵業及水泥業，這些長年釋放污染氣體的企業，是製造毒氣的劊子手，製造空污的最大元凶。亦即製造空污的大戶，只要肯改善設備、降低空污排放，民眾就能享有較好的空氣品質。

空污是無形殺手，飄散在空氣中，透過呼吸喘息，不知不覺中吸進肺部、呼吸系統和內臟，就像溫水煮青蛙，經年累月堆積毒性，嚴重影響身體健康。為此政府以經濟誘因，採取秋冬差別費率機制，鼓勵公私場所自願調整產能，或提高防制設備操作妥善率，藉以降低污染排放，拿人民的納稅錢補貼企業，可說是治標不治本的作法；且看佈滿塵霾的天色，顯見整治空污不彰。

差別費率對企業多所助益，能減少開支、增加利潤，但是否用來增添設備改善空污，或拖過秋冬季節再行排放，頗令人存疑。若政府一味補助，污染者將無懼侵蝕的後果，受害的將是無辜的百姓，面對每天臭氣熏天，感覺何等無奈。

防制空污攸關永續生存，世界各國無不重視，先進國家以此為環保指標，並列入施政重點，台灣亦無法置身度外。為了人民和下一代的健康，希望企業能秉持良心，將省下的差別費率致力改善空污。

（作者為榮民、文字工作者）

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