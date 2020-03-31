自由廣場》港府的半桶水抗疫

◎ 溫仲然

武漢肺炎自從世界大流行後，香港就處於第二波爆發邊緣，確診個案甚至比第一波疫情以倍數增長。香港人面臨嚴峻的疫情，完全發揮香港人自救的精神。而香港政府依然故我，不但決策緩慢，往往要到最嚴峻的關頭，才願意推出較果斷的抗疫措施，而整個政府完全沒有管治意志，就是「半桶水抗疫」。

林鄭月娥日前公開表示，將會推行「禁酒令」，禁止餐廳及酒吧售賣酒精飲品，並於日內推行。消息一公布，各界都表示質疑，與其推行「禁酒令」，何不直接要求餐廳及酒吧全面停市兩星期，令抗疫工作可以對症下藥，從源頭截斷傳播鏈。另外，行政會議作為香港最高級別的決策機構，為何其他行會成員可以表示完全不知情，甚或對政府的政策表示質疑。

「行政長官會同行政會議」其實絕對有憲制權力，竟變成形同虛設，尤其現在關乎香港抗疫工作，但他們好像每位都各懷鬼胎，完全缺乏集體意志。筆者不期望林鄭政府會有高效率管治，但作為一個政府，至少應有基本要求。推行一個政策，需經詳細考慮，包括羅列所有可行方案，考慮其優劣，然後再於政府決策層面討論。

如果於外國，甚或會先諮詢政府盟友政黨的意見，尋求支持，然後才會公開推行。眼見這次「禁酒令」一役，多名政府專家都公開表示，事先並未提及禁酒令，只是提及全面縮短食肆營業時間，然後林鄭卻突然公開表示會推行「禁酒令」，但仍需要處理法律理據，而其他行會成員就立即「割席」，表示完全不知情，最後「禁酒令」亦於公布後的五天即「壽終正寢」，變成餐廳照常營業，但加一些似是而非的規定，抗疫成效備受質疑。

歸根究柢，都是因為林鄭的長官意志凌駕公共行政，自己認為對的事，就一味力推到底，甚至不諮詢內部意見。去年波瀾壯闊的反修例運動已可見一斑，結果建制派於區選大敗。假如林鄭繼續依然故我，其一班「政治盟友」只會成為九月立法會換屆選舉的陪葬者。再者，抗疫工作講求的是精準及適時，如果林鄭政府繼續「半桶水抗疫」，香港人如何互相自救，都會變得徒然。

疫情爆發至今，林鄭政府已錯過很多抗疫時機，並繼續擺出高高在上的姿態。二月時，中國大陸爆發疫情，醫護人員以罷工要求封關，林鄭就聲言激進行為不會得逞，最後寧封外國關，不封內地口岸。今天寧願推「禁酒令」，不願推「停業令」，最後就變成備受質疑的「四人聚會禁令」。香港人面對一個如此「包拗頸（ 冥頑不靈）」的政府唯有繼續自救，因為靠政府不如靠自己。

（作者為自由撰稿人）

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