自由廣場》美中台關係 新的動態平衡

◎ 雷顯威

正當美國與中國世界兩大強權，針對新冠病毒肺炎（武漢肺炎）源起，在國際激烈爭鋒交戰之際，美國總統川普選擇在這個時機出手，簽署「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，TAIPEI Act），讓台灣的地位賦新的意義，也使美中台三角關係，有了新的調整。

回顧美中台三邊關係的互動，從美國尼克森總統開啟美中建交大門後，美台關係就附屬於美中關係發展之後。台灣要在國際舞台尋求自主空間，必須先視美中臉色而定，美中台關係明顯呈現「不對等」三角關係。這種台灣附屬於中國的錯誤認知，在「中國崛起」後，中國領導人習近平拋棄鄧小平「韜光養晦」戰略，挑戰美國獨霸地位，而有了明顯改變。

美國前總統歐巴馬推動的「重回亞洲」、「亞洲再平衡」戰略，就是反制中國霸權擴張的對應；川普總統繼任後，擬訂「印太戰略」，更進一步將台灣納入抗中的主體，不再僅止於附屬在中國之下。

川普總統簽署TAIPEI Act，是美國繼「台灣旅行法」之後，第二個以「台灣」為名的法律案。特別是在美中為疫情病毒究責，彼此相互攻伐之際，美國引用台灣曾示警世界衛生組織的資訊，「借力使力」反擊中國在世界的誤導指控，台灣被視為「政治實體」（defato）的獨立個體地位，在美國法律已被接受，這是附屬於中國的港澳特區無法做到的。美中台「不對等」扭曲的三角關係，也開始逐步調整轉型。

不過國人若以此推論認定，今後美台關係必然優於、超越美中關係，則顯然昧於國際政治現實主義的潮流。例如，川普總統簽署TAIPEI Act後，隨後又安排與習近平通電話，顯見美國在三邊關係當中，仍然維持「動態平衡」互動。

如何把握現有國際乃至美方友台氛圍，深化擴大台美共同利益公約數，例如，突破美豬、美牛僵局，乃至在半導體、防疫等更多領域合作，都是TAIPEI Act簽署後台灣可以主動出擊的籌碼。

（作者為資深媒體人，中正大學戰略暨國際事務研究所碩士）

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