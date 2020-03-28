自由廣場》江啟臣障礙：大陸民主化

◎ 李武則

國民黨智庫日前在中常會報告諮詢會議結論，定調「九二共識」在台已成票房毒藥，並定位要在「大陸民主化」前提下才能涉及「深水區」敏感問題，此將為國民黨未來尋求「統一」立下「江啟臣障礙」。對習政權而言，當年馬習會的「和平發展之舟」猶如遭國民黨「夜襲」徹底傾覆，國共的政治基礎「定海神針」動搖，共產黨對國民黨寄予厚望的「和平統一」大業幻滅。

「九二共識」的內涵在台等同「一國兩制」，已非原創者蘇起教授或過去國民黨對外所稱的「一中各表」；更重要的是，「九二共識」在二○二○年台灣總統大選中已被充分驗證沒有市場。至於「大陸民主化」，更被中共政權視為洪水猛獸，習近平於二○一三年發布「第九號文件」，就明文禁止宣揚民主憲政、普世價值、公民社會及新聞出版自由。

或許國民黨智庫及國民黨人對中共仍存有「大陸民主化」的想像，或如同江啟臣基於血緣文化對「也是中國人」的認同，但美國已用四十年的時間證明自一九七二年尼克森政府對中共政權採取「交往戰略」（Engagement Strategy）政策的失敗；法國知名漢學家高德蒙（Francois Godement）曾言：認為中國會「無可避免民主化」的想法，是二十世紀末最大的錯覺。

中共自一九四九年建政以來，要領導人談民主化，通常都是在中共內部領導權出現爭議時。鄧小平為挑戰華國鋒權力，鼓勵黨員及群眾解放思想；江澤民為垂簾聽政，主張「讓人民享有廣泛的權利和自由」；大權旁落的胡錦濤時期的總理溫家寶更是經典，曾受訪說出「人民的力量是不可阻擋的；順者昌，逆者亡」，並要在能力範圍內推動政治革改「風雨不倒，至死方休」。

至於習近平自二○一二年接任第五代領導人之後，對各領域的直接控制超越任何時期的領導人，整風肅貪力道直追文革，打擊範圍遍及各黨政派系，民間思想言論急速緊縮，管制越來越嚴密，維穩力道越來越強；不僅不談論政治改革或民主化，更透過各種監視手段，控制人民的行動、言談和思想。對外則要求自我審查，以符合共產黨「政治正確」的標準，被自由之家主席Michael J. Abramowitz視為「危及全球民主化前景」。

從過去中共四代領導人對政治改革或中國民主化的表態，證明國民黨對「大陸民主化」的期待絕對是緣木求魚；或許因此導致近日中國受新冠狀病毒肆虐之際，仍不斷對台文攻武嚇，強度與密度都是歷來之最。顯見，不服習皇朕意，說翻臉就翻臉，那管血緣文化的「中國人」。

（作者為派駐國外公務員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法