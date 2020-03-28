自由廣場》大疫情與元首繼位

◎ 雲程

武漢肺炎擴散全球，難以收拾，即便貴為首相、副總理、王儲等層峰也有染疫，甚至被染疫的可能。顯然，大疫情已漸觸及元首繼位，甚至體制存續等層面。

一七九二年美國建國初期，規定了總統繼位的四個順位；一八八六年增加到八個；一九四七年陡增到十八個。以法律事先規定順序，是對繼任政府的合法授權，使其具有完整合法性與權威持續體制。且考慮總統就職或發表國情咨文，文武百官齊聚一堂時的重大風險，實務上總統會指定在繼位表上的一位人選為倖存者（Designated survivor），將他保護在首都他處。聯合王國也採類似制度。

這次疫情帶來的新問題是：若首都本身就是疫區呢？這時候，在首都生活與工作官員都岌岌可危。即便如國防部已經分拆為五至七組人員，仍恐不足因應全國性災變。

設想美國因疫情而陷於動亂的最壞狀態，國防部長於二月一日已簽署預警命令（Warning Orders, WARNORD），授權位於科羅拉多州的「北方司令部」上將司令官，必要時負起全國防疫與國土防衛之責，依據情況執行七道方案，其中三道內容對外保密，包括實施戒嚴統治，以儘速恢復民主政府。

近日中國網路流傳一封呼籲排除習的主導，而由李克強、汪洋、王岐山三人緊急召開「中共政治局擴大會議」的公開信。信中建議擴大會議由現任與歷任政治局、國務院、人大、法院到檢察機關等領導層組成，討論習近平是否適任總書記、國家主席、軍委會主委三大職務。此信有濃厚的宮廷政變色彩─只要擴大會議一召開，習近平恐將權威不保。台灣必須考量習以軍權回應的可能性高，不一定內戰，也可能轉為對台冒進。

在全球疫情嚴峻、台海風雲日緊的情勢下，台灣元首繼位法制的嚴密性─我們僅規定到副總統、立法院長兩順位，再來則依賴補選解開困境，遠遜於一七九二年的美國。我們要問：若萬一疫情不允許補選，空檔期間政府要如何持續合憲運作，甚至抵禦外敵？

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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