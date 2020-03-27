新聞線上》孔子不是中國人

記者陳杉榮

前國民黨主席吳敦義去年提名前往中國聆聽習近平訓詞的退將吳斯懷為不分區立委，被民進黨撿到槍，「下架吳斯懷」，國民黨立委選舉大敗。反諷的是，「下架吳斯懷」未遂，原自估在安全名單的吳敦義反被下架，而今吳斯懷問政迭起爭議，「下架吳斯懷」已成國民黨內的主流，萬一他去職，遞補的就是吳敦義。

吳斯懷這種退役後常跑中國，出席聽習近平訓話的背景，並不適合擔任中華民國立法委員，黃復興黨部的力挺不過是逐臭之夫，拖得國民黨離台灣越來越遠，吳敦義把吳斯懷納入立委安全名單，不是在幫國民黨拓展疆土，反而是架起一座高牆。這麼一批一批台灣退役的老軍官，在中國吃香喝辣，被敵人灌得醉茫茫，都快變成中國民族主義的馬前卒，回頭毀了他們信仰一輩子的「中華民國」。

吳斯懷上架後，果不負韓粉和柱粉所託，質詢論調不脫深藍仇視民進黨的基調，砲轟蔡英文當作主軸，他批判反對「一國兩制」的蔡英文總統，說總統挑釁中國；他肯定中國軍機繞台不算是對我國有顯著的挑釁意味，幾乎成了「中共代言人」。吳斯懷之所以做此論述，根源於他至今還自認他和他的父祖之輩一樣「都是中國人」，把歷史的感懷當成現實的國家認同，裸身面對共產黨，武裝對付民進黨，這是非常危險的。

台灣許多退將到中國，認得幾個解放軍將領，和台辦的頭頭打過交道，杯觥交錯稱兄道弟，就忘記了中華民國亡國之痛，忘記了在共產主義三面紅旗文化大革命之後，傳統中國文化蕩然無存。中共掌握退將，以解放台灣為目的，有利用價值，勾肩搭背，無利用價值，一腳踢開，「狡兔死，走狗烹。」歷史上，降將和叛徒都是遭人吐口水的，吳斯懷如果不懂認同，回家請教他的兒孫輩，問問現在中華民國在哪裡？

吳斯懷聽過孔子吧！「請問吳斯懷，孔子是不是中國人？」幾千年來東亞大陸上的國家分分合合，春秋時期，群國並起，五霸爭雄，做為魯國人的孔子，周遊列國販售學問，率軍抵抗齊國，他只效忠魯國，他就是魯國人，不是「中國人」。吳斯懷生在台灣，長在台灣，和東亞大陸上那個不承認中華民國的「一個中國」有何瓜葛？認同台灣，受到尊重，講北京的話，遺先人羞！

孟子說過：「入則無法家拂士，出則無敵國外患者，國恆亡。」吳斯懷留在立法院，時時刻刻提醒台灣人提高警覺，也不是什麼壞事。他要不要繼續當國民黨的水肥車，當民進黨的提款機，民主時代，取捨都在他個人了！

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