自由廣場》中國金融大外宣的吸金密碼

◎ 陳鴻達

本月廿二日中國國務院新聞辦公室找人民銀行、銀保監會、證券監會與外匯局召開國際記者會，說明中國在武漢肺炎災後重建的種種金融措施。在這場大外宣中，除了推銷其抗疫成績外，加強吸收國際資金也是其重點。希望藉由國際資金，紓解其岌岌可危的金融體系。

在前述記者會中強調，今年到目前為止，中國銀行的不良貸款率維持在二％，幾乎沒增加，公司債券的違約率也維持正常水準，相對於華爾街股市，中國股市平穩多了，製造中國金融市場將成為世界的「避風港」輿論。

事實上，今年原本是中國各種地方債與公司債到期的高峰期，即使沒有武漢肺炎疫情，許多地方都面臨嚴峻的財務壓力。結果疫情發生後，中國政府先要求各銀行對於即將到期的貸款給予展延，並調降利息。接著讓即將到期的企業債券展期或借新還舊，化解違約風險。也就是說中國目前的不良貸款或債券違約是處於「蓋牌」階段，只是把風險往後移而已。

此外，值得注意的是，近來美國連續兩次大降息到幾乎零利率，使得兩國的利差再次擴大，也使得中國企業有炒作的空間。加上聯準會大幅收購各種債券，釋放出來的資金也成為中國企業覬覦的對象，挽救其資金斷鏈的危機。例如中國人民銀行與外匯局為擴大中國企業借用外債空間，將企業跨境融資風險加權餘額上限由原來淨資產的二倍提高到二．五倍，讓中國企業的外債空間馬上增加數百億美元。這將有助於中國企業利用國際管道籌集資金，緩解融資難、融資貴等問題。

中國金融債券的最大問題就是透明度低。例如許多企業發行債券之初的信用評級「包裝」成很高，但等投資者上鉤後就大幅度調降評級，投資者的權益損失怎麼辦？另外，分析過去違約債券的評級可發現，評級越高的不見得就越安全，經常會出現評級與違約率倒掛的情形。因此若想利用兩地利差套利的人要想清楚，您貪圖中國的利息，中國正覬覦您的本金。

（作者為台灣金融研訓院副研究員）

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