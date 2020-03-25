自由廣場》（林保華專欄）陳平發難？王岐山攤牌？

在紅二代地產大亨任志強向剝光衣服還要堅持做皇帝的小丑習近平發炮後，網路又傳出從香港陽光衛視主席陳平微信轉發呼籲召開緊急政治局擴大會議討論習近平問題的公開信。陳平也是紅二代，他不承認信是他寫的而只是轉發，然而他願意冒著被綁架回中國的風險轉發，自然也是認同這些基本要求。另一位紅二代、葉劍英元帥義女戴晴則認為，有人匿名選擇表達訴求，就是希望改變，乃「人心所向」。

去年十二月二十五日我在本專欄評論向心諜案時寫到了陳平，「他如此主動高調的跳出來，似乎暗示中國高層也出現了什麼變化？」

台灣人不大了解陳平，我很欣賞他在香港辦的《陽光時務》雜誌，因為香港媒體不敢觸及的問題，他們敢做專題，包括西藏、新疆乃至專訪李登輝。我曾向李前總統問及此事，他笑瞇瞇的說：「他找過我三次。」

二○一三年陳平在香港街頭被毆。香港黑道居然敢毆打紅二代，顯然指使者比陳平還大。所以他隱居美國，近年涉入區塊鏈業務。應該是到香港反送中運動以後他才回香港，並且接受媒體採訪。

一九八四年，陳平參加著名的莫干山會議（中青年經濟科學工作者學術討論會），開創性推動中國經濟體制改革，他們成為趙紫陽的智囊團。當時二十九歲的他是最年輕的一位，卻是華東組的召集人；現任國家副主席的王岐山是重要參與者的「四君子」之一。六四後四君子中有兩位下海，另一位朱嘉明流亡海外一度參與民運而又急流勇退，任職維也納大學教授，曾在台大開課，期間出版《中國改革的歧路》，對體制弊病有深刻批判。他曾一度短暫回到北京，對於習近平上台後的情況，他只回我一句：「放長時間看。」

這次的匿名信要求由王岐山、李克強、汪洋主持會議，排除江澤民與習近平的人馬，或者希望能夠比較中立客觀處理這件事情。對台灣的立場不提統獨而強調「和平」，對香港主張「真普選」。

在網路傳播這封匿名信同時，二十二日我收到一位朋友寄來的信件說：「昨晚我就收到在╳╳的好友用╳╳告訴我，王岐山提出辭職但大多不允，於是放了老任。並向習發難，要他下台負責一切。」

如果這是事實，這個「大多」應是中央政治局。由於王岐山與任志強私交甚篤，因此任大炮那篇文章他是否知情都要承擔責任。然而這個請辭本身也是逼習近平與其他領導層表態的攤牌。看來還是穩定壓倒一切，事情先拖著。習近平更急於表面上結束武漢肺炎的災難狀態，以便騰出手對這些犯上者秋後算帳。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法