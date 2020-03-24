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自由廣場》在家上課是挑戰

2020-03-24 05:30
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◎ 黃宗玄

因為疫情的關係，遠距教學成為替代正式教學的普遍應用。不過，這對於老師、家長和學生三者，都是一個不小的挑戰！

綜觀近期的發現，可以找出三個最為累人的部分：一、老師無法掌握學生的上課狀況；二、家長們一夕間暴增的課業訊息通知；三、教學內容不易完整呈現。以上因素讓老師、家長、學生三者都感到疲憊不堪。

然而，若用不同的視角來看待這件事情，我想不管是對老師、家長和學生都不會忘記這段「在家上課」的深刻記憶！以下提供筆者的些許淺見，期盼能夠提供遠距教學的不同思維模式。

首先，遠距教學必定跟正式教學不同。正式教學長時間是單向式的傳道授業，往往是老師在講台上，看著學生，講述課本重點，畫記筆記。相反地，遠距教學則是拉到一個老師和學生是在同一個平台上的螢幕畫面，多了更多的互動。這時，老師不妨設計幾題課程內容的Q&A讓學生們共同討論，僅在必要時適時引導，讓學生成為課程的真正主角！

接著，家長們課程訊息通知會一夕暴增的原因在於，對於老師和家長來說，遠距教學都是一個陌生而令人害怕的體驗！相反地，孩子反而會更加期待能夠「在家上課」，因為充滿了新鮮與期待。讓孩子教教家長們網路與電腦的操作吧！當孩子們發現，原來上課也可以由我作主時，內心的成就感是倍增的。

最後，針對教學內容不易完整呈現，而讓老師感受不適應的主因在於，實體的操作課程，在遠距教學介面上，存在執行面的困難。例如：體育和藝能科，就顯得受限許多。不過，正是因為疫情必須在家，無法到處趴趴走，反而可以提倡在家運動與在家畫畫的課程作業，不外乎是種學習。

相信疫情對老師、家長、學生三者，都是門最好的練習！遠距教學無法替代正式教學，但可以用不同的方式，補足或完備平常正式教學時，所無法提供的珍貴價值，值得探討！

（作者為物理治療師）

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