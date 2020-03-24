自由廣場》共產生化陰謀乍現

◎ 布朗克

自習近平上任中國共產黨黨主席之後，其地位一直受到許多挑戰，當年他各種刺殺遇害的謠言也在網路上流傳著。同時，習近平除了不斷的鏟除異己外，更為鞏固權力，兩年前透過全國代表大會修改了任期限制，似乎成了皇帝般的終身職。然而中國的和平穩定卻不斷的遭受挑戰。無論是疆獨、藏獨或者香港反送中運動，都不斷對北京當局啟動革命的按鈕外，非洲豬瘟的疫情與美國的貿易戰，更讓人民整體動搖。

自武漢肺炎爆發至今三、四個月了，初期每天公布成千上萬染病，而今卻維持在八萬人，甚至有些日子零確診，康復人數更高達九成，以中國人流而言，沒有人相信這數據。若數據是真，個人猜想武漢肺炎病毒真的是中國所製造研發，其疫苗就是弱性病毒感染民眾，令民眾產生抗體與免疫力，而少數重病與死亡者，以十三億人口而言一點都不算多，任何疫苗都有一定比例的不適應者。中國剛好藉由武漢肺炎疫情，瞬間轉移人民關注焦點外，並將人民民生所需回歸最低基本生存需求。

當中國普遍都曾感染並且疫情穩定後，中國開始對外國進行恐怖生化攻擊，藉由各種人流將強效病毒帶往世界各地，先摧毀歐美先進國家之經濟與醫療體系，弱勢的第三世界國家原本就完全無力挽救，沒有醫療體系對於疫情甚至無感。此時作為全世界人口最多與生產力最強之國家，便可以大量供應各種物資銷往世界各地。光是一隻武漢肺炎病毒，中國同時解決了內亂、外患與貿易問題。

（作者為研發工程師）

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